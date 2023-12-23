Періс Гілтон розбурхала уяву фанів пікантною фотосесією у спідній білизні на тлі ялинки

Зірка похизувалася своїм струнким тілом.
Американська світська левиця Періс Гілтон приголомшила фанів відвертою фотосесією у спідній білизні на тлі новорічної ялинки.
У своєму Instagram знаменитість опублікувала серію знімків, на яких постала у червоній мереживній білизні. До свого образу Гілтон дібрала однотонні панчохи, рукавички-сіточки, шубу й підбори. Вона попозувала у двох локаціях. Періс знялася поблизу новорічного деревця і каміна та на сходах власного маєтку.
"Ніколи канікули не були такими гарячими! Ви у списку слухняних чи неслухняних?", - поцікавилася світська левиця.
Цікаво, що ялинка зірки виявилася прикрашеною лише наполовину. Ймовірно, Гілтон спеціально підбирала ракурс знімань, щоб приховати частину ялинки без прикрас.
На деяких кадрах напівоголена бізнесвумен в руках тримала люстерко, цукерки та новорічні іграшки, на яких виднілося її ім'я.
Такими гарячими знімками Гілтон анонсувала вихід наступного сезону її особистого реаліті-шоу.
Шанувальники бізнесвумен були ошелешені таким відвертим фотосетом і зазначили, що фото надзвичайно "гарячі" як для "різдвяного подарунку".
Нагадаємо, нещодавно Періс Гілтон здивувала новиною про появу другої дитини. Як відомо, у неї народилася донька від сурогатної матері. Світська левиця пояснила, чому саме таким способом з'явилися її двоє дітей.
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