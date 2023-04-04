Періс Гілтон розчулила ніжними знімками з 3-місячним малюком, якого народила сурогатна матір

Світська левиця та спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів Hilton Періс Гілтон поділилася новими світлинами зі своїм 3-місячним сином, яку звуть Феліксом.

У своєму Instagram зірка опублікувала чорно-білі фото з малюком. На знімках Періс ніжно тримає синочка на руках, пригортає його до серця та спостерігає, як крихітка спить.

Періс Гілтон із сином / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон із сином / Фото: instagram.com/parishilton

"Все моє серце", - коротко підписала фото Гілтон.

Періс Гілтон із сином / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон із сином / Фото: instagram.com/parishilton

Зазначимо, вперше світська левиця стала мамою наприкінці січня цього року. Первісток Періс з'явився на світ завдяки сурогатному материнству.

Тривалий час знаменитість приховувала обличчя та ім'я синочка. Утім, наприкінці лютого вона вперше показала його прихильникам.

Батько хлопчика – бізнесмен Картер Реум. Періс вийшла за нього заміж 2021 року. До речі, хоч парочка й була знайома понад 15 років, утім стосунки між ними зав'язалися лише 2020-го.

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