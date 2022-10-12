Періс Гілтон шокувала, як пережила сексуальне насильство у школі: "Плакала, поки вони мене тримали"

Відома американська світська левиця Періс Гілтон шокувала черговим зізнанням про школу-інтернат, у якій вона перебувала 11 місяців у підлітковому віці.

Коли Гілтон було 16 років, то батьки вирішили її віддати до навчального закладу закритого типу. Знаменитість раніше розповідала, що працівники школи-інтернату знущалися з неї. Періс поділилася, що страждала від словесного, психологічного і фізичного насильства. Утім, як виявилося, Гілтон стала жертвою й сексуального.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

"Пізно вночі, було десь 3-4 година, вони повели мене та інших дівчат до кімнати задля так званого "медичного огляду". Це було навіть не з лікарем. Там було кілька різних працівників, які поклали нас на стіл та засовували пальці у нас", - розповіла Періс, пише The New York Times.

Знаменитість переконана, що то були не лікарі. Їй було дуже страшно і протягом багатьох років вона намагалася заблокувати у собі ці спогади.

"Це були точно не лікарі. І це було справді страшно, і це ті спогади, які я блокувала протягом багатьох років. Але тепер я розумію, що це було точно сексуальне насильство", - розповіла зірка.

Гілтон пригадала, що вона весь час плакала і просила їх зупинитися. Утім, знаменитість пригрозили і сказали мовчати.

"Я плакала, поки вони мене тримали, і казала: "Ні!". Вони просто сказали: "Заткнися. Лежи спокійно, або поїдеш до карцеру". Мені важливо розповісти про ці болісні моменти, щоб я могла зцілитися і допомогти покласти край цьому насильству", — поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно американського репера Snoop Dogg звинуватили у сексуальному насильстві. Фанатка артистка подала на нього до суду, адже, за словами жінки, він примушував її до орального сексу.

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