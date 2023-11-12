Періс Гілтон у річницю шлюбу з чоловіком показала фото з їхнього розкішного весілля

Світська левиця Періс Гілтон повідомила про свято в її родині. Знаменитість разом зі своїм чоловіком, бізнесменом Картером Реумом, святкує річницю весілля.

Періс вже як два роки живе в офіційному шлюбі з Картером. Тож, з нагоди свята світська левиця присвятила коханому допис в Instagam. Гілтон опублікувала архівні кадри з їхнього весілля, а також ніжно привітала коханого.

Весілля Періс Гілтон / Фото: instagram.com/parishilton

Зокрема, світська левиця зазначила, що день, коли вона уклала шлюб з Картером Реумом, став найщасливішим у її житті. Також Періс подякувала чоловікові, що він завжди поруч та підтримує її, а вона тим часом знає, що може почувається з ним завжди в безпеці.

Весілля Періс Гілтон / Фото: instagram.com/parishilton

"До 2021 року 11 листопада було просто моєю улюбленою датою. Тепер це річниця одного з найкращих днів у моєму житті. З другою річницею, моя любов! Дякую, що змусив мене почуватися найщасливішою дівчиною у світі. Дуже щаслива та вдячня за це прекрасне життя, яке ми будуємо разом. Кохаю тебе", - звернулася до чоловіка Періс.

Весілля Періс Гілтон / Фото: instagram.com/parishilton

Нагадаємо, 11 листопада річницю шлюбу також святкувала українська ведуча Іванна Онуфрійчук. Знаменитість показала архівні кадри з весілля з бізнесменом Алмазом та ніжно привітала коханого чоловіка з особливою для них датою.

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