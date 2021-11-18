Періс Гілтон у рожевому міні показала, як гучно відсвяткувала другий день свого весілля

Періс Гілтон у рожевому міні показала, як гучно відсвяткувала другий день свого весілля

Світська левиця не зрадила собі і вбралася у рожеве.

Американська світська левиця Періс Гілтон, яка минулого тижня вперше вийшла заміж, влаштувала триденне святкування.

Так, якщо першого дня весілля було традиційним з декількома білосніжними сукнями, то на другий день знаменитість обрала вбрання, яке і є фішкою зірки – міні рожевого кольору.

Весілля Періс Гілтон / instagram.com/parishilton

Нічну неонову вечірку Періс та її новоспечений чоловік Картер Реум влаштували на пірсі в Санта-Моніці. Молодята та гості розважалися у парку розваг з атракціонами.

Весілля Періс Гілтон / instagram.com/parishilton

Весілля Періс Гілтон / instagram.com/parishilton

"На другий день мого триденного святкування весілля ми провели неонову вечірку на пірсі Санта-Моніки. Я одягнулася як розкішна неонова наречена. Це була така епічна ніч", – прокоментувала Гілтон.

Серед гостей, крім сестри Періс Нікі та мами Кеті, на вечірці були зіркові друзі, зокрема, Леле Понс, Демі Ловато та Біллі Айдол. Їх розважав діджей Diplo.

Весілля Періс Гілтон / instagram.com/parishilton

Весілля Періс Гілтон / instagram.com/parishilton

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