Періс Гілтон у рожевому міні показала, як гучно відсвяткувала другий день свого весілля

Світська левиця не зрадила собі і вбралася у рожеве.
Американська світська левиця Періс Гілтон, яка минулого тижня вперше вийшла заміж, влаштувала триденне святкування.
Так, якщо першого дня весілля було традиційним з декількома білосніжними сукнями, то на другий день знаменитість обрала вбрання, яке і є фішкою зірки – міні рожевого кольору.
Нічну неонову вечірку Періс та її новоспечений чоловік Картер Реум влаштували на пірсі в Санта-Моніці. Молодята та гості розважалися у парку розваг з атракціонами.
"На другий день мого триденного святкування весілля ми провели неонову вечірку на пірсі Санта-Моніки. Я одягнулася як розкішна неонова наречена. Це була така епічна ніч", – прокоментувала Гілтон.
Серед гостей, крім сестри Періс Нікі та мами Кеті, на вечірці були зіркові друзі, зокрема, Леле Понс, Демі Ловато та Біллі Айдол. Їх розважав діджей Diplo.
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