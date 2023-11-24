Періс Гілтон вдруге стала мамою і розсекретила неочікуване ім'я дитини

Зірка повідомила про поповнення у родині.
Світська левиця Періс Гілтон вдруге стала мамою.
Радісну звістку спадкоємиця сімейного бізнесу Hilton Hotels повідомила на своїй сторінці в Instagram. Вона розмістила знімок, на якому зображений маленький костюмчик рожевого кольору, а поруч лежать окуляри та в'язана іграшка:
"Дякую за мою дівчинку", - коротко прокоментувала зображення Гілтон.
Разом з тим Періс розсекретила ім'я новонародженої. Зіркова мама назвала дівчинку на честь столиці Великої Британії – Лондон.
Шанувальники взялися вітати родину з поповненням і побажали дівчинці щасливої долі:
- Періс та Лондон. Просто ікони!
- Боже мій, Періс, я знаю, що ти планувала це ім'я роками. Щиро вітаю!
- Боже, ти вже протягом 20 років говорила про те, що хочеш назвати доньку Лондон! Вітаю!
- Яка новина! Дуже щаслива за вас! Вітаю!
Втім, поки що Періс Гілтон не показала доньку публіці, також вона не повідомила, коли саме і де дівчинка народилася. Скоріш за все, донька Гілтон з'явилася на світ за допомогою сурогатної матері – так само, як і її первісток, син Фенікс.
Нагадаємо, що Періс Гілтон та її чоловік, бізнесмен Картер Реум, вперше стали батьками у січні цього року. Сурогатна матір народила подружжю сина, якого вони назвали Феніксом. Зараз хлопчику 11 місяців.
Нещодавно Гілтон постила фото з малюком, які викликали жваве обговорення серед її прихильників. Зокрема, юзери були здивовані розміром голови малюка і порадили світській левиці звернутися до дитячого лікаря.
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