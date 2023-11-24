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Періс Гілтон вдруге стала мамою і розсекретила неочікуване ім'я дитини

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Періс Гілтон вдруге стала мамою і розсекретила неочікуване ім'я дитини

Періс Гілтон / Фото: instagram.com/parishilton

Зірка повідомила про поповнення у родині.

Світська левиця Періс Гілтон вдруге стала мамою.

Радісну звістку спадкоємиця сімейного бізнесу Hilton Hotels повідомила на своїй сторінці в Instagram. Вона розмістила знімок, на якому зображений маленький костюмчик рожевого кольору, а поруч лежать окуляри та в'язана іграшка:

"Дякую за мою дівчинку", - коротко прокоментувала зображення Гілтон.

Періс Гілтон вдруге стала мамою / © instagram.com/parishilton
Періс Гілтон вдруге стала мамою / Фото: instagram.com/parishilton

Разом з тим Періс розсекретила ім'я новонародженої. Зіркова мама назвала дівчинку на честь столиці Великої Британії – Лондон.

Шанувальники взялися вітати родину з поповненням і побажали дівчинці щасливої долі:

  • Періс та Лондон. Просто ікони!
  • Боже мій, Періс, я знаю, що ти планувала це ім'я роками. Щиро вітаю!
  • Боже, ти вже протягом 20 років говорила про те, що хочеш назвати доньку Лондон! Вітаю!
  • Яка новина! Дуже щаслива за вас! Вітаю!

Втім, поки що Періс Гілтон не показала доньку публіці, також вона не повідомила, коли саме і де дівчинка народилася. Скоріш за все, донька Гілтон з'явилася на світ за допомогою сурогатної матері – так само, як і її первісток, син Фенікс.

Періс Гілтон з чоловіком та сином / © instagram.com/parishilton
Періс Гілтон з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/parishilton

Нагадаємо, що Періс Гілтон та її чоловік, бізнесмен Картер Реум, вперше стали батьками у січні цього року. Сурогатна матір народила подружжю сина, якого вони назвали Феніксом. Зараз хлопчику 11 місяців.

Періс Гілтон та Картер Реум / © instagram.com/parishilton
Періс Гілтон та Картер Реум / Фото: instagram.com/parishilton

Нещодавно Гілтон постила фото з малюком, які викликали жваве обговорення серед її прихильників. Зокрема, юзери були здивовані розміром голови малюка і порадили світській левиці звернутися до дитячого лікаря.

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Дата публікації
Перегляди
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