Періс Гілтон вдруге стала мамою і розсекретила неочікуване ім'я дитини

Світська левиця Періс Гілтон вдруге стала мамою.

Радісну звістку спадкоємиця сімейного бізнесу Hilton Hotels повідомила на своїй сторінці в Instagram. Вона розмістила знімок, на якому зображений маленький костюмчик рожевого кольору, а поруч лежать окуляри та в'язана іграшка:

"Дякую за мою дівчинку", - коротко прокоментувала зображення Гілтон.

Періс Гілтон вдруге стала мамою / Фото: instagram.com/parishilton

Разом з тим Періс розсекретила ім'я новонародженої. Зіркова мама назвала дівчинку на честь столиці Великої Британії – Лондон.

Шанувальники взялися вітати родину з поповненням і побажали дівчинці щасливої долі:

Періс та Лондон. Просто ікони!

Боже мій, Періс, я знаю, що ти планувала це ім'я роками. Щиро вітаю!

Боже, ти вже протягом 20 років говорила про те, що хочеш назвати доньку Лондон! Вітаю!

Яка новина! Дуже щаслива за вас! Вітаю!

Втім, поки що Періс Гілтон не показала доньку публіці, також вона не повідомила, коли саме і де дівчинка народилася. Скоріш за все, донька Гілтон з'явилася на світ за допомогою сурогатної матері – так само, як і її первісток, син Фенікс.

Періс Гілтон з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/parishilton

Нагадаємо, що Періс Гілтон та її чоловік, бізнесмен Картер Реум, вперше стали батьками у січні цього року. Сурогатна матір народила подружжю сина, якого вони назвали Феніксом. Зараз хлопчику 11 місяців.

Періс Гілтон та Картер Реум / Фото: instagram.com/parishilton

Нещодавно Гілтон постила фото з малюком, які викликали жваве обговорення серед її прихильників. Зокрема, юзери були здивовані розміром голови малюка і порадили світській левиці звернутися до дитячого лікаря.

Читайте також: