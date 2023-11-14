Періс Гілтон з підрослим сином розсмішила Мережу кумедним виглядом малюка

Відома американська світська левиця, бізнесвумен Періс Гілтон потішила фанатів свіжою фотосесією з сином, якого одягла в костюм маленького Коржика з дитячої передачі "Вулиця Сезам".

На світлинах, опублікованих в Instagram Гілтон, зіркова матуся тримає на руках свого 10-місячного сина Фелікса у синьому пухнастому костюмі монстрика.

Під час фотосесії було змінено декілька локацій. Періс з дитиною попозувала біля басейну, а потім – у будинку.

Періс Гілтон з сином / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з сином / Фото: instagram.com/parishilton

Цікаво, що світська левиця також подбала про своє розкішне вбрання та його відповідність за кольором до костюма сина. Вона обрала синьо-чорну сукню, доповнивши образ ідеальною укладкою та макіяжем.

"Здається, у мене залежність від дитячих костюмів. Нічого з цим не можу вдіяти!", – замилувала підписом фото бізнесвумен.

Періс Гілтон з сином / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з сином / Фото: instagram.com/parishilton

У коментарях фанати, зачаровані кумедним виглядом сина, стали запевняти, що Періс Гілтон дуже личить материнство.

Ти найкрасивіша мати, ти сяєш і надихаєш мене! А ваша дитина – ангел. Так гарно!

Його миле личко таке чудове та схоже на маму! Як мило!

Ви тільки-но погляньте на цього Коржика!

Зазначимо, що хлопчик з'явився на світ завдяки сурогатному материнству на початку 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно світська левиця Періс Гілтон разом з чоловіком, бізнесменом Картером Реумом, відсвяткували річницю весілля. З такої нагоди, знаменита бізнесвумен опублікувала архівні кадри з їхнього весілля, а також ніжно привітала коханого.

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