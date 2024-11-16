Періс Гілтон з розмахом відсвяткувала перший рік життя доньки Лондон і показала, як вона підросла

Світська левиця Періс Гілтон похизувалася розкішним днем народження донечки Лондон, якій 11 листопада виповнився рік.

Святкування вже традиційно відбулося з розмахом. Періс організувала дитяче день народження у стилі "Аліси в країні див". Фото з події світська левиця поділилася у своєму фотоблогу. На знімках можна розгледіти чимало рожевих декорацій у стилі казки й величезний рожевий торт.

На казковому дійстві також були присутні аніматори, які розважали маленьких зіркових гостей, і контактні тварини. До речі, на свято до однорічної Лондон прийшло безліч зірок, серед яких – Сіа, Ребел Вілсон, Келлі Осборн та інші.

Періс Гілтон святкує день народження доньки Лондон / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон святкує день народження доньки Лондон / Фото: instagram.com/parishilton

Під час особливого дня донечки Періс також не оминала увагою свого старшого сина Фенікса й бавилася з ним в спеціально облаштованих ігрових зонах. Крім того, бізнесвумен з чоловіком і дітьми наробила родинних фото.

"Увесь мій всесвіт", - мило підписала фото Гілтон.

Періс Гілтон святкує день народження доньки Лондон / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон святкує день народження доньки Лондон / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон святкує день народження доньки Лондон / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон святкує день народження доньки Лондон / Фото: instagram.com/parishilton

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик також привітала свою 8-місячну доньку з особливим святом. Для особливої нагоди вона одягла Адель у доволі незвичний образ.

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