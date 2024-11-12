Періс Гілтон захопила фото з підрослою однорічною донькою, яку їй народила сурогатна мама

Світська левиця Періс Гілтон розповіла про свято у родині.

Так, 11 листопада донька бізнесвумен Лондон відсвяткувала перший рік життя. Періс у цей день присвятила іменинниці публікацію в Instagram і замилувала, як крихітка значно змінилася за цей період. На зображеннях світська левиця позує з донечкою, а також з чоловіком бізнесменом Картером Реумом і сином Феніксом.

Періс Гілтон з родиною / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з донькою / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з донькою / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з донькою / Фото: instagram.com/parishilton

Зіркова мама у своїх привітаннях зізналася, як Лондон щоразу дужче робить її найщасливішою. І додала, що тепер чекає, коли донька підросте, щоб повноцінно мати змогу проживати найкращі моменти.

"Рік тому в цей день (11 листопада - прим. ред.) народилася легенда. Моя прекрасна крихітко Лондон, ти подарувала нашому життю стільки любові, світла та щастя, ніж я могла мріяти. Всі мої бажання 11:11 здійснилися в той момент, коли я тримала тебе на руках. Спостерігати за тим, як ти зростала протягом цього року, було найбільшим благословенням. Не можу дочекатися всіх чарівних спогадів у майбутньому, які ми створюватимемо разом", - розчулила зірка.

Періс Гілтон з донькою / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з донькою / Фото: instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з донькою / Фото: instagram.com/parishilton

Нагадаємо, нещодавно співак Дмитро Монатік також сповістив про майбутнє поповнення у родині. Артист розповів, коли народиться його третя дитина та чи знає він її стать.

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