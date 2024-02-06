Періс Гілтон замилувала романтичними фото з чоловіком і ніжно привітала його з 43-річчям

Американська світська левиця Періс Гілтон повідомила про свято в її родині. Чоловік зірки – бізнесмен Картер Реум – святкував день народження.

Коханому Періс 5 лютого виповнилося 43 роки. Тож, у своєму Instagram світська левиця присвятила чоловікові допис із привітаннями, де адресувала йому чимало приємних слів з побажаннями. Зокрема, Періс подякувала коханому за чудову сім'ю, яку вони разом створили, а також за те, що він робить її неабияк щасливою.

Періс Гілтон із чоловіком / Фото: instagram.com/parishilton

"З днем народження, коханий! Кожного разу, коли я дивлюся в твої очі, я відчуваю, що я вдома! Кожен день з тобою - це казка! Я неймовірно вдячна за наше спільне життя та за всі пригоди, які на нас чекають! Кохаю тебе безмежно! Не можу дочекатися, щоб разом створити ще багато чудових спогадів у всьому світі", - звернулася до коханого Періс.

Періс Гілтон із чоловіком / Фото: instagram.com/parishilton

Також світська левиця поділилася їхніми романтичними фото. Зокрема, Гілтон показала, як вони з Реумом подорожували, насолоджувалися відпочинком, дарували одне одному солодкі поцілунки та обійми і проводили час разом.

Періс Гілтон із чоловіком / Фото: instagram.com/parishilton

Нагадаємо, нещодавно в родині Періс Гілтон теж було особливе свято. Син знаменитості Фенікс святкував свій перший день народження. Зірка показала, яке свято влаштувала для хлопчика.

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