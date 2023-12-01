Періс Гілтон пояснила, чому не народила сама, а звернулася до сурогатної матері

Американська світська левиця Періс Гілтон, яка нещодавно відсвяткувала народження доньки Лондон, розповіла, навіщо зверталася до сурогатного материнства для виношування обох своїх дітей.

42-річна бізнесвумен зазначила, що прийняття рішення про сурогатне материнство далося їй вкрай складно. Про це пише Daily Mail. У другому сезоні реаліті-шоу "Закохана Періс" стало відомо, що насправді зірка могла мати дітей й "хотіла б" бути вагітною. Втім, на піку популярності вона боялася за їхню безпеку. Тому вони з чоловіком зверталися до сурогатного материнства.

Періс Гілтон з сином Феніксом / Фото: instagram.com/parishilton

"Процес сурогатного материнства, безумовно, це було тяжке рішення. Але моє життя було надто публічним. Тож, попри те, що дитина біологічно належить мені та Картеру, ми вирішили нехай її виношує сурогатна мати", - поділилася знаменитість.

Також на безпечному майбутньому сім'ї наголосив і чоловік Гілтон, 42-річний Картер Реум.

Періс Гілтон з чоловіком / Фото: parishilton.com

"Тепер ми маємо сім’ю з Періс і хочемо, щоб вона росла і була нормальною. Ми повинні думати про безпеку. Коли ми йдемо на фермерський ринок, одна справа, якщо хтось зупиняється і просить Періс сфотографуватися. Зовсім інша справа – з дитиною у візочку", - зазначив Реум.

Нагадаємо, нещодавно Періс Гілтон приголомшила радісною звісткою про народження доньки, якій дала незвичне ім'я. Нині разом з новонародженою зірка ще виховує 10-місячного сина Фенікса, якого також таємно народила сурогатна мати.

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