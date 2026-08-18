Періс Гілтон із болем відреагувала на смерть 36-річної Гайден Панеттьєрі і показала їхні фото з молодості

Гайден Панеттьєрі та Періс Гілтон / © instagram.com/parishilton

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Голлівудська світська левиця та бізнесвумен Періс Гілтон прокоментувала раптову смерть американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка померла 16 серпня у віці 36 років.

Знаменитості за життя були подругами. Періс Гілтон не приховує, що для неї ця новина стала справжнім шоком. За словами світської левиці, їй досі не вкладається в голові, що Гайден пішла з життя. Тож, зараз серце Періс Гілтон сповнене болем.

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«Розбита горем через втрату моєї подруги Гайден. Вона була неймовірно світлою людиною — такою талановитою, сильною, доброю і сповненою любові та світла. Неможливо повірити, що її більше немає», — говорить світська левиця.

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Періс Гілтон та Гайден Панеттьєрі / © instagram.com/parishilton

Разом із тим Періс Гілтон зазначає, що лише з теплом згадуватиме Гайден Панеттьєрі та всі ті моменти, що вони пережили разом. Аби вшанувати пам’ять подруги, знаменитість опублікувала низку їхніх спільних світлин, які були зроблені в часи юності зірок.

«Я завжди берегтиму в серці нашу дружбу, усі спогади, які ми розділили, і особливі моменти, які ми пережили разом. Моє серце з її родиною та всіма, хто любив її, у цей неймовірно важкий час. Любитиму тебе вічно, Гайден. Спочивай з миром, янголе. Нам тебе дуже, дуже не вистачатиме», — зазначила світська левиця.

Гайден Панеттьєрі та Періс Гілтон / © instagram.com/parishilton

Нагадаємо, у неділю, 16 серпня, раптово обірвалося життя американської акторки Гайден Панеттьєрі, яка була колишньою нареченою українського боксера Володимира Кличка та мамою їхньої спільної доньки. Причина смерті наразі лишається невідомою, однак поліція вже розкрила перші подробиці.

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