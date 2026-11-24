Періс Гілтон із чоловіком та дітьми / © instagram.com/parishilton

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Голлівудська світська левиця та бізнесвумен Періс Гілтон вирушила з чоловіком, бізнесменом Картером Реумом, та двома дітьми у навколосвітню подорож.

Знаменитість говорить, що за свої 45 років встигла побувати в різних куточках світу та багато чого побачити. Зараз Періс Гілтон хоче, аби в її дітей теж було насичене життя і аби вони все довкола досліджували. Тож, світська левиця разом із родиною вирушила у навколосвітню подорож.

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Періс Гілтон із дітьми / © instagram.com/parishilton

Свою відпустку знаменитість розпочала з острова Мауї, що на Гаваях. Сімейство активно насолоджувалось відпочинком. Звичайно ж, вони не засиджувалися в готельних номерах. Періс Гілтон із чоловіком та дітьми ходила до Тихого океану. На узбережжі вони робили фото на пам’ять, спостерігали за неймовірними краєвидами та милувались заходом Сонця.

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Періс Гілтон із чоловіком та дітьми / © instagram.com/parishilton

«Мені пощастило побувати в різних куточках світу, але коли дивишся на нього очима своїх дітей, усе знову стає таким чарівним! Наша сімейна навколосвітня подорож починається просто зараз — на Мауї! Як гадаєте, куди ми вирушимо далі?» — говорить світська левиця.

Періс Гілтон із дітьми / © instagram.com/parishilton

До речі, Періс Гілтон зізналась, що відпустки з дітьми відчуваються зовсім по-іншому, немов знову відкриваєш для себе нові місця та отримуєш зовсім інші емоції. Острів Мауї — це лише початок. Далі на світську левицю та її родину чекають нові відкриття.

Періс Гілтон із дітьми / © instagram.com/parishilton

Зазначимо, Періс Гілтон у листопаді 2021 року вийшла заміж за Картера Реума. У пари народилось двоє дітей. Син подружжя Фенікс та донька Лондон з’явились на світ за допомогою сурогатного материнства.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Світлана Тарабарова вирушила у сімейну відпустку. Артистка вже замилувала кадрами з мамою та трьома дітьми в місці сили.

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