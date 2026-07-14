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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
594
Час на прочитання
1 хв

Періс Гілтон позбулася впізнаваного блонду і неочікувано стала брюнеткою: фото до та після

Зірка здивувала новим кольором волосся та показалася з двома дітьми.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Associated Press

Голлівудська світська левиця та бізнесвумен Періс Гілтон неочікувано зважилася на кардинальну зміну зачіски.

Зірка, яка багато років залишалася вірною своєму культовому блонду, постала перед прихильниками у зовсім новому образі. Цього разу Періс перефарбувала волосся у насичений шоколадний відтінок, повністю відмовившись від свого впізнаваного світлого кольору.

Оновленим іміджем знаменитість похизувалася під час сімейної фотосесії разом із дітьми — трирічним сином Феніксом та дворічною донькою Лондон. Разом із малечею Гілтон відвідала Фестиваль вишень у США. Зірка позувала у легкій сукні, капелюсі та сонцезахисних окулярах, обіймала дітей, каталася з ними на атракціонах і насолоджувалася сімейним дозвіллям.

Періс Гілтон з дітьми / © instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з дітьми / © instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з дітьми / © instagram.com/parishilton

Періс Гілтон з дітьми / © instagram.com/parishilton

«Зцілюю свою внутрішню дитину, створюючи найтепліші спогади разом із моєю наймилішою командою на Фестивалі вишень. Немає нічого кращого, ніж бачити усмішки, ділитися сміхом і створювати незабутні моменти», — поділилася Періс в Instagram.

Новий образ знаменитості одразу став темою обговорень у Мережі. Чимало користувачів зізналися, що темний колір волосся їй неабияк пасує, а також відзначили теплі сімейні кадри з дітьми.

  • Мені так подобається цей шоколадний відтінок твого волосся

  • Діти мають такий щасливий вигляд!

  • Періс, ти найкраща мама. Найгарніша

Нагадаємо, нещодавно акторка Дар'я Легейда також кардинально змінила імідж. Зірка з брюнетки перетворилася у блондинку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
594
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