Перрі, Фуртадо та Кроу: зірки, які погладшали до невпізнаваності

Деякі зірки погладшали після вагітності, а декого просто влаштовує апетитний вигляд.

Не всі зірки дотримуються суворих дієт та активного способу життя.

Якщо ще недавно шанувальники захоплювалися стрункими підтягнутими фігурами кумирів, то зараз ошелешені спостерігають за змінами в тілі відомих зірок. Деякі зірки погладшали після вагітності, дехто з дитинства схильний до повноти та відчайдушно бореться із зайвими кіло, хтось просто з віком набирає вагу, а інших, ймовірно, влаштовує апетитний зовнішній вигляд.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку зірок, які на початку зіркового шляху були стрункими, а потім погладшали до невпізнаваності.

Меттью Перрі

Канадсько-американський актор, найбільш відомий за роллю Чендлера Бінга в серіалі "Друзі" Меттью Перрі змінився до невпізнаваності. Ще минулого року знаменитість почав набирати зайві кіло. Крім того, Перрі помітно посивів, а недбалий зовнішній вигляд тільки підкреслив округлі форми актора. Наразі зірка переживає не надто приємні часи. Так, нещодавно Меттью розлучився з коханою.

Неллі Фуртадо

Відома канадсько-португальська співачка Неллі Фуртадо наразі має зовсім інший вигляд, ніж 10 років тому. Виконавиця хіта Say It Right і I'm Like A Bird набрала понад 20 кг і тепер майже не з’являється на червоних хідниках. Зі свого боку, фанати переконані, що співачка набрала вагу через розлучення з чоловіком Демасіо Кастельоном.

Крістіна Агілера

Популярна американська співачка Крістіна Агілера чи не все життя веде боротьбу із зайвою вагою. Знаменитість то набирає кіло, то стрімко худне. Наразі артистка знову стала пишнотілою та не соромиться хизуватися своїми апетитними формами в Instagram.

Рассел Кроу

Приголомшив виглядом і 56-річний актор Рассел Кроу. Актор ніколи не був занадто струнким, втім, його мускулиста фігура у фільмі "Гладіатор" звела з розуму не одну фанатку. А нещодавно вага знаменитості досягла 138 кілограмів. У Рассела з’явився чималий живіт, щоки та друге підборіддя.

Кірстен Данст

Два роки тому акторка Кірстен Данст помітно погладшала. Ще до народження первістка фанати знаменитості помітили зміни у фігурі зірки.

Брендан Фрейзер

Кардинально змінився і секс-символ 90-х Брендан Фрейзер. Зірка "Джорджа із джунглів" та "Мумії" відрізнявся підтягнутим тілом, красивим обличчям і неймовірною харизмою. Такі дані дозволяли йому грати романтичних героїв в кіно. Однак зараз зірка Голлівуду сильно погладшав. Подейкували, що саме через зайву вагу йому не пропонують нові ролі.

Дженніфер Лав Г'юїтт

Американська акторка і співачка Дженніфер Лав Г'юїтт після народження другої дитини так і не повернула свою вагу до пологів. Зірка фільму "Серцеїдки" та серіалу "Та, що говорить з привидами" періодично трохи скидає. Втім, до форм, які у неї були раніше, знаменитості ще треба чимало працювати.

Ріанна

Барбадоська співачка Ріанна завжди мала соковиту фігуру з пласким животом та стрункими ніжками. Втім, останнім часом у зірки помітно змінилася фігура. При цьому сама артистка не сильно приховує зайві кілограми, продовжуючи зніматися у відвертих вбраннях та білизні. Більше того, фанати зірки переконані, що зайва вага Рірі навіть личить.

Нагадаємо, раніше сайт ТСН.ua підготував добірку знаменитостей, яким вдалося феноменально схуднути. Деяким зіркам вдалося позбутися 45 зайвих кілограмів.