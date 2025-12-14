Перша дружина Федінчика стала на його захист і звинуватила Денисенко в брехні

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик та його перша дружина

Перша дружина українського актора Андрія Федінчика стала на його захист і звинуватила акторку Наталку Денисенко в брехні.

Вікторія не стала мовчати. Вона говорить, що після розлучення вони з Федінчиком владнали всі непорозуміння між собою та підтримують дружні стосунки. Також Вікторія додала, що не тримає зла на колишнього чоловіка, оскільки він, так би мовити, "отримав свій бумеранг". До слова, Андрій Федінчик розлучився з першою дружиною, оскільки під час знімань в одному з серіалів закохався в Наталку Денисенко.

"Не звинувачую Андрія, бо ми з ним всі питання давно закрили. Наразі у нас дружні стосунки, я не тримаю образ. Так буває, коли ви дві дорослі свідомі людини, які вміють правильно вибачатись та пробачати. Це життя. Він отримав свій "бумеранг", як багато хто пише, проте я вважаю, що найбільшою його карою було прожити стільки років з Денисенко", - висловилась Вікторія.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / © instagram.com/natalka_denisenko

Перша дружина Андрія Федінчика говорить, що не планувала нічого виносити в публічний простір. Проте Вікторію обурили заяви Денисенко, що вона нібито не мала романів з одруженими. Тим самим ексдружина актора натякнула, що стосунки Андрія та Наталки почались, ще коли вони були в шлюбі. Також Вікторія ймовірно говорить й про нинішній роман акторки з манекенником Юрієм Савранським. Річ у тім, що чоловік був одружений, проте у серпні вирішив розлучитись із дружиною, яка народила йому двох дітей.

"Чому зараз виношу це в простір: бо ця пані вже вдруге гучно заявляє, що не мала стосунки з одруженим чоловіком, бо треба підтримувати свій образ "просвітленої" людини. Проте факти говорять інше, ще від 2024 року", - говорить перша дружина актора.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Також Вікторію обурили заяви Денисенко про шлюб із Федінчиком, що він її нібито ображав. За словами першої дружини актора, за весь час їхніх стосунків він ніколи не був до неї жорстким. Окрім того, Вікторія натякнула, що насправді саме Наталка зовсім "не подарунок" у стосунках.

"Найбільший треш - вийти і звинуватити Андрія, і навіть не подумати, що люди, які дійсно знайомі з цією родиною, знають, хто там деспот, і це не Андрій. Скажу з власного досвіду, що за п'ять років стосунків він ніколи не був жорстоким і не вдавався до образ. Саме тому на його захист зараз стали люди навіть з найближчого оточення самої Денисенко", - підсумувала Вікторія.

Допис першої дружини Андрія Федінчика

Нагадаємо, раніше Андрія Федінчика підтримала акторка Ксенія Мішина. Артистка дорікнула Наталці Денисенко в брехні. Також Ксенія попросила вибачення в Федінчика, що "всі все знали, але до останнього приховували" від нього інформацію.