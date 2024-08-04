Перше "золото" для України Олімпіади-2024: Вакарчук, Білик й інші зірки привітали шаблісток з Харлан

У суботу, 3 серпня, Україна здобула перше "золото" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Це стало можливим завдяки блискучому поєдинку українських шаблісток у командному турнірі з фехтування серед жінок. Збірна з України, яку представляли Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова, здолала команду Південної Кореї з рахунком 45:42.

Так, українські вболівальники переймалися за українську збірну до останнього, адже до останнього раунду "синьо-жовті" поступалися в рахунку суперникам. Втім, фінальний вихід Ольги Харлан все ж виборов омріяне перше "золото" для України. Тож, після виграшу у Мережі не могли стримувати шаленого виру емоцій. Зокрема, своїми привітаннями наших спортсменок засипали й українські зірки.

Лілія Подкопаєва

"Така важлива і символічна перемога для України! Золота нагорода Олімпіади – це не просто медаль, а символ нашої сили, єдності та незламного духу", - захопила спортсменка.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Лілія Ребрик

"Наші шаблістки взяли "золото"! Пишаємося", - висловила гордість ведуча.

Зірки привітали українських шаблісток з перемогою на Олімпіаді-2024

Джамала

"Вітаю! Пишаюся Ольгою Харлан і всією командою! Просто щастя. Дякуємо за цю перемогу!", - щиро привітала артистка.

Зірки привітали українських шаблісток з перемогою на Олімпіаді-2024

Святослав Вакарчук

"Перемога, яка надихає на ще більші перемоги! Дякую дівчата! Які ж ви круті! А Ольга Харлан особливо!", - поділився емоціями співак.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях / Фото: Associated Press

Маша Єфросиніна

"Ольго Харлан, дякую за ці емоції тобі та всій команді", - написала ведуча.

Зірки привітали українських шаблісток з перемогою на Олімпіаді-2024

Ольга Сумська

"Вирішальний укол! Вітаємо з золотом!", - щиро прокоментувала перемогу артистка.

Зірки привітали українських шаблісток з перемогою на Олімпіаді-2024

Григорій Решетнік

"Золото наше. Вітаю команду наших дівчат. І всю Україну! Незламна нація Героїв і Героїнь", - привітав шоумен з перемогою.

Зірки привітали українських шаблісток з перемогою на Олімпіаді-2024

Ірина Білик

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадри з блискучою перемогою Ольги Харлан.

Зірки привітали українських шаблісток з перемогою на Олімпіаді-2024

Катерина Осадча

"Дякуємо! Гордість", - відреагувала на перемогу спортсменок ведуча.

Зірки привітали українських шаблісток з перемогою на Олімпіаді-2024

Андрій Бєдняков

"Є перше "золото"! Дякуємо, дівчата!" – звернувся до шаблісток шоумен.

Зірки привітали українських шаблісток з перемогою на Олімпіаді-2024

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