Перше "золото" для України Олімпіади-2024: Вакарчук, Білик й інші зірки привітали шаблісток з Харлан

Українські зірки подякували спортсменкам за перемогу.
У суботу, 3 серпня, Україна здобула перше "золото" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.
Це стало можливим завдяки блискучому поєдинку українських шаблісток у командному турнірі з фехтування серед жінок. Збірна з України, яку представляли Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова, здолала команду Південної Кореї з рахунком 45:42.
Так, українські вболівальники переймалися за українську збірну до останнього, адже до останнього раунду "синьо-жовті" поступалися в рахунку суперникам. Втім, фінальний вихід Ольги Харлан все ж виборов омріяне перше "золото" для України. Тож, після виграшу у Мережі не могли стримувати шаленого виру емоцій. Зокрема, своїми привітаннями наших спортсменок засипали й українські зірки.
Лілія Подкопаєва
"Така важлива і символічна перемога для України! Золота нагорода Олімпіади – це не просто медаль, а символ нашої сили, єдності та незламного духу", - захопила спортсменка.
Лілія Ребрик
"Наші шаблістки взяли "золото"! Пишаємося", - висловила гордість ведуча.
Джамала
"Вітаю! Пишаюся Ольгою Харлан і всією командою! Просто щастя. Дякуємо за цю перемогу!", - щиро привітала артистка.
Святослав Вакарчук
"Перемога, яка надихає на ще більші перемоги! Дякую дівчата! Які ж ви круті! А Ольга Харлан особливо!", - поділився емоціями співак.
Маша Єфросиніна
"Ольго Харлан, дякую за ці емоції тобі та всій команді", - написала ведуча.
Ольга Сумська
"Вирішальний укол! Вітаємо з золотом!", - щиро прокоментувала перемогу артистка.
Григорій Решетнік
"Золото наше. Вітаю команду наших дівчат. І всю Україну! Незламна нація Героїв і Героїнь", - привітав шоумен з перемогою.
Ірина Білик
Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадри з блискучою перемогою Ольги Харлан.
Катерина Осадча
"Дякуємо! Гордість", - відреагувала на перемогу спортсменок ведуча.
Андрій Бєдняков
"Є перше "золото"! Дякуємо, дівчата!" – звернувся до шаблісток шоумен.
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