Перші букмекерські ставки на переможця "Євробачення-2026": яке місце пророкують Україні

З'явились перші букмекерські ставки на переможця міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026".

Музичні перегони відбудуться аж у травні. Проте країни вже ретельно готуються і з'являються перші букмекерські ставки. Цьогоріч в "Євробаченні" братимуть участь 35 країн. Практично всі з них ще навіть не визначились із представником. Проте букмекерські ставки на переможця вже є.

Наразі перше місце пророкують Ізраїлю, довкола участі якого тривали серйозні дискусії. Низка країн взагалі відмовилась від "Євробачення", оскільки ізраїльтян не дискваліфікували.

На другій сходинці опинилась Швеція. А от трійку лідерів замикає Україна. До слова, українці ще теж не визначились із представником. Нацвідбір відбудеться в лютому. Саме тоді й оберуть представника.

Проте варто зазначити, що це лише букмекерські ставки. Протягом місяців вони будуть змінюватися постійно. Окрім того, вони не завжди справджуються. Торік перемогла Австрія, хоча перемогу пророкували іншій країні.

Нагадаємо, нещодавно відгриміло "Дитяче Євробачення-2025". Україна там посіла друге місце. Світлана Тарабарова здивувала причиною, чому українська співачка не перемогла.