Перші "Нокаути" і несподівані зіркові дуети із учасниками: як минув десятий ефір "Голосу країни-12"

У новому ефірі "Голосу країни-12" зіркові тренери мали обрати чверть-фіналістів проєкту та залишити всього трьох учасників зі своїх команд.

Цього разу важкий вибір довелося зробити Наді Дорофєєвій та Святославу Вакарчуку. За новими правилами шоу, тренери мали право обрати лише трьох учасників та рухати їх на стільцях лише по годинниковій стрілці.

Допомагати тренерам прийшли талановиті радники. Своїми думками із Дорофєєвою ділився її колега Артем Пивоваров, а ось поради Вакарчуку давала співачка Христина Соловій.

Відкривати "Нокаути" довелося команді Наді. Першим на сцену "Голосу країни-12" вийшов Олександр Олещук із піснею "8 колір". Свій виступ хлопець присвятив своїй коханій, стосунки із якою почалися під час повномасштабної війни. Не вагаючись після виступу Дорофєєва віддала хлопцю перше місце у своїй команді.

Наступною приголомшувати глядачів вийшла Оксана Позивай яка виконала пісню "Talking to the moon" Bruno Mars.

У зіркової тренерки були певні вагання щодо подальшої участі дівчини у шоу адже під час виступу на сцені Оксана перехвилювалася. Саме тому Дорофєєва попросила свою підопічну ще раз виконати приспів який дався співачці вже краще. Після порад із Артемом Пивоваровим Надя вирішила дати дівчині друге місце на трьох стільцях.

Наступна учасниця Наталія Миколаєнко вирішила дивувати тренерів своїм виконанням пісні Володимира Дантеса "Саша". Повною несподіванкою для учасниці та глядачів стала поява на сцені самого співака.

Колишній чоловік Дорофєєвої подарував Наталі квіти та за проханням тренерки виконав із дівчиною свій хіт. Втім раднику Наді Артему Пивоварову здалося що пісня не дуже підходить Наталі вокально.

Дівчина виконала уривок зі своєї пісні та потрапила на третій стілець команди Дорофєєвої.

Четвертий учасник військовослужбовець Олександр Свіріденко ще з перших ефірів запам’ятався глядачам. На цей раз хлопцю довелося вийти на сцену самому і заспівати ліричну пісню "Шкідлива звичка" Христини Соловій.

Своїм талановитим та чуттєвим виконанням Олександр виборов собі місце на одному з трьох стільців у команді Дорофєєвої. Таким чином, проєкт покинула Наталія Миколаєнко.

Рокер із Херсона Гліб Пархоменко вийшов на сцену "Голосу країни-12" п’ятим. Свій виступ хлопець присвятив рідним і друзям, які вимушено залишилися у окупованому місті.

І хоча потужний виступ Гліба сподобався зірковим тренерам, Дорофєєва вирішила не змінювати склад учасників на стільцях. Долю хлопця вирішила команда "Другого шансу" - Андрій Мацола та Олександра Заріцька залюбки запросили Гліба до себе.

Донька Костянтин Меладзе, Лія Меладзе, також з’явилася у десятому епізоді вокального шоу. Як зізналася дівчина, вона зараз перебуває у США та дуже сумує за проєктом.

Під час "Нокаутів" Лія виконала кавер на пісню Святослава Вакарчука "На небі". Як розповіла дівчина, зробити аранжування для виступу їй допоміг відомий батько-композитор. Ніжне виконання дуже сподобалося як автору, так і Дорофєєвій та Пивоварову. Тому Лія зайняла місце на стільцях, тим самим "посунувши" з шоу Оксану Позивай.

Запальний дівочий дует Інеси Грицай та її сестри-саксофоністки Аліни Назарчишиної теж приголомшив своїм виконанням пісні Lil Nas X "Montero".

Дівчата, які від початку війни виступають на футбольних матчах у різних країнах, завоювали своє місце серед майбутніх чверть-фіналістів команди Наді Дорофєєвої. Інеса та Анна посіли місце Олександра Олещука, який пішов із шоу.

Нажаль, почути виступ наступної учасниці Яни Мілевської глядачі не змогли, адже дівчина під час "Нокаутів", які були відзняті до повномасштабної війни, заспівала пісню російського виконавця. Однак, вуличній співачці все ж вдалося зайняти місце Лії Меладзе.

Донька відомого композитора опинилася на межі вильоту, однак від цього її спасла команда "Другого шансу". Таким чином Андрій Мацола та Олександра Заріцька використали два своїх шанси врятувати когось з учасників.

Останнім від команди Наді Дорофєєвої вийшов Давид Максіса, який зараз служить на передовій. Під час "Нокаутів" він шокував публіку ліричним кавером на пісню Олі Поляковї "Лед тронулся". Такого звучання не очікувала і сама авторка хіта.

Чудове виконання Давида змусило Надю вагатися щодо свого вибору. Не стримуючи емоцій, Дорофєєва була вимушена попрощатися із Яною Мілевською, яка поступилася місцем вокалісту.

Розпочати "Нокаути" для команди Вакарчука випала нагода Назару Ільчишену. Хлопець створив своє особливе звучання для пісні Наталії Могилевської "Місяць ходить".

Також пригадали під час ефіру і найперший виступ Назара у шоу, коли він виконував пісню Христини Соловій. На пропозицію зіркових тренерів співачка погодилася вийти на сцену та заспівати разом із юнаком. За своє ліричне виконання Назар отримав шанс зайняти перше місце у команді Святослава.

"Кіборг" Ярослав Гав’янець знову приголомшив своїм неймовірним виконанням української пісні. Боєць ВСУ заспівав на сцені вокального шоу відому композицію "Гуцулка Ксеня".

Виступ Ярослава розчулив усіх тренерів, тому Вакарчук дослухався порад і посадив військового на перший стілець.

Наступний свій номер продемонстрував багатодітний батько Максим Бородін. Пісню "Supergirl" гурту Reamoon вокаліст вирішив присвятити своїй дружині, яка на початку війни сама поралася зі трьома дітьми.

Такий енергійний виступ не зміг не торкнутися тренерів. В решті решт, Вакарчук запросив Максима зайняти третє місце серед його учасників.

Нове звучання легендарного Елвіса Преслі і пісні "Falling in love" подарував гурт 2tone. Хлопці запалили сцену "Голосу країни-12" своїм виконанням.

Без довгих вагань Святослав Вакарчук все ж вирішив, що Назар Ільчешин має поступитися своїм місцем колективу. Перед тим, як покинути проєкт Вакарчук запропонував Назару разом виконати одну з пісень юнака про Україну.

Наступної на сцену вийшла кримськотатарська співачка Аліє Хаджабадінова. Дівчина з Криму приголомшила своїм сильним виконанням пісні "Верше мій верше".

Голос дівчини особливо сподобався Олі Поляковій, яка наполегливо порадила Вакарчуку посадити дівчину на перший стілець. Після поради із колегами тренер дослухався думки та дав шанс Аліє потрапити у фінал. Втім, це означало, що проєкт покинув Ярослав Гав’янець.

Наступний дует ще минулого ефіру здивував глядачів. Після "боїв" Дмитро Цимбал та Роман Меліш знову виступили на відстані. Роман перебував у США, а Дмитро – в Україні. Але навіть це не завадило вокалістам запалити зал своїм виконанням пісні Володимира Івасюка "Тільки раз цвіте любов".

Однак радниця Вакарчука Христина Соловій все ж дала пораду, що хлопцям краще рухатися далі поза проєктом. Тренер вирішив дослухатися слів співачки та відпустив дует. Втім, Святослав пообіцяв допомогти Дмитру та Роману створити власний альбом українських пісень.

Учасник уз вадами слуху Михайло Цар не залишив нікого у залі байдужим. Після свого виступу із піснею "Злива" Андрія Хливнюка та Дмитра Шурова хлопець розповів, що присвятив його своєму померлому дідусю. Михайло дуже хотів, аби той пишався онуком та навіть одягнув його сорочку на шоу.

Така зворушлива історія викликала сльози у Вакарчука, тому він віддав місце Максима Бородіна на стільці йому. Перед своїм уходом Максим розповів, що революція 2014 року змусила його переосмислити творчість та почати говорити українською.

Передостанньою на сцену вийшла співачка з багатодітної родини Анна Кінзерська. Потужним виступ дівчини став завдяки виконанню вірша Тараса Шевченка "Думи мої". Анна створила власне аранжування для пісні, чим дуже здивувала публіку.

Після виступу Анни Вакарчуку довелося прийняти надскладне рішення. Зірковий тренер після довгих роздумів та порад колеги вирішив залишити Анну у шоу, а ось гурту 2tone довелося піти з проєкту.

Останнім учасником десятого ефіру став Павло Тютюник. На сцену шоу він заспівав пісню "Angel" Robbie Williams.

Емоційне та енергійне виконання хлопця загнало Вакарчука у тупий кут, адже тренеру довелося обирати між двома талановитими хлопцями. Із сумом проєкт довелося покинути Павлові. Таким чином у команді Вакарчука залишилися – Аліє Хаджабадінова, Анна Кіндзерська та Михайло Цар.

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