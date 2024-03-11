Перший "Оскар" для України, обурення Навальним і гострі політичні жарти ведучого: як минув Оскар 2024

Щойно у Голлівуді відгриміло вручення найпрестижнішої премії у світі кіно – церемонія нагородження "Оскара-2024".

Для українців американська Кінопремія цьогоріч відіграла колосальну роль, адже документальний фільм "20 днів в Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова та його колег був представлений в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Так, декілька годин тому стало відомо, що стрічка про жахливі злочини РФ принесла перший в історії України "Оскар". Жоден українець не залишився байдужим, і просто посеред ночі Мережа вибухнула від реакцій, а український перекладач цьогорічної кінопремії й сам не зміг стримати сліз від такої новини.

Мстислав Чернов з командою / Фото: Associated Press

Сам режисер виголосив потужну промову зі сцени, звернувся до світових зірок і нагадав про звірства росіян.

Загалом, лідером цьогорічних номінацій став фільм "Оппенгеймер". Він здобув сім бронзових статуеток. Зокрема, кінокартина стала найкращим фільмом і подарувала своєму головному герою Кілліану Мерфі першу перемогу на "Оскар" у номінації "Найкраща чоловіча роль". Найкращою акторкою стала Емма Стоун, яка зіграла Беллу Бакстер у стрічці "Бідолашні створіння". До слова, її промова зі словами вдячності стала однією з найемоційніших серед зірок – акторка не могла стримати сліз. До речі, це вже друга статуетка у кар'єрі Стоун.

Емма Стоун / Фото: Getty Images

Не обійшлося й без скандалів і конфузів. Так, раптово просто посеред прямої трансляції "Оскара-2024" організатори вивели на екран фрагмент з промови так званого опозиціонера Олексія Навального. Це неабияк обурило українців.

Фрагмент відео Олексія Навального на Оскар 2024. Фото: скриншот

Без уваги також не залишилася американська акторка Ліза Коші, яка впала просто на червоній доріжці премії "Оскар-2024" й забилася.

Ліза Коші / Фото: Getty Images

Ведучим заходу цьогоріч був гуморист Джиммі Кіммел. Його гострі жарти стали вже невід'ємною частиною церемонії. Так, він постійно імпровізував із зірковими глядачами та "підколював" їх. А в одній зі своїх гумористичних сценок звернувся навіть до Дональда Трампа, який нібито критикував його як ведучого у соцмережах: "Дякую, президенте Трамп. Дякую за перегляд, я здивований, що ви все ще з нами - чи не минув ваш термін ув'язнення? ". У відповідь зала вибухнула сміхом і оваціями.

Jimmy Kimmel calls out Donald Trump at the 2024 #Oscars pic.twitter.com/bAGWxUFg9P — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2024

До слова, політика не покидала премію ані на мить й відігравала ключову роль. Несподівано, Марк Руффало, Біллі Айліш та інші відомі зірки одягли червоні значки на своє вбрання й стали на захист Палестини.

Оскар 2024

Оскар 2024

Окрім невтішних подій, на церемонії все ж знайшлося місце для кумедного. Так, під час церемонії родич Джиммі Кіммела пригостив усіх присутніх зірок в залі текілою у маленьких пляшечках "Дон Хуліо" й промовив перед тим тост за перемогу своїх фаворитів. А номінацію "Найкращий дизайн костюму" вийшов оголошувати повністю оголений актор Джон Сіна.

Поміж оголошенням переможців на сцені виступали зірки, пісні яких були номінованими в різних номінаціях. Найяскравішим став виступ Раяна Гослінга з його нашумілим хітом "I'm just Ken".

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua слідкувала за перебігом подій на церемонії премії "Оскар-2024" та вела текстову трансляцію, де ділилася найцікавішими моментами.

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