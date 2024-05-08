Перший півфінал "Євробачення-2024" у фото: емоційний номер від України та справжній горор Ірландії

Учасники дивували неймовірними шоу, запальними танцями та вокальними вміннями.
Нарешті відгримів перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024", де за вихід у фінал боролася Україна.
Усього на сцені свої конкурсні номери продемонстрували 15 країн. Однак, лише 10 з них вдалося потрапити до фіналу та вибороти право змагатися за кришталевий кубок.
Нині ж редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як минув перший півфінал "Євробачення-2024" у фото.
Своїм номером запам'яталася представниця від Ірландії – співачка Bambie Thug. Вона влаштувала на сцені справжнє демонічне шоу в стилі горор. Вона була в образі демониці та навіть встигла потанцювати з "чортом". Все це супроводжувалося ектремальним вокалом.
Звісно ж, своїм емоційним номером дивували українки - alyona alyona та Jerry Heil. Співачки просто підкорили чуттєвим виступом. Однозначно відчувається стиль Таню Муіньо, яка була режисеркою номера.
Фаворит букмекерів Baby Lasagna теж не залишив байдужим. Виконавець влаштував просто запальне шоу. Звісно, були й енергійні танці із вогнем просто на сцені.
А от представниця Словенії Raiven була у першому півфіналі справжньою спокусницею. Вона виступила на сцені в напівпрозорому комбінезоні та влаштувала доволі еротичні танці.
Виділився й представник Фінляндії. Він на початку шоу виліз із великого яйця. Та, яке ж було здивування єврофанів, коли виявилося, що артист без трусів. Утім, глядачам не довелося ховати очі від сорому. Windows95man не засвітив нічого зайвого.
Нагадаємо, другий півфінал відбудеться вже 9 травня, тоді ж і стануть відомі імена усіх фіналістів. Тим часом як минув перший півфінал конкурсу – можете подивитися у нашій текстовій онлайн-хроніці.
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