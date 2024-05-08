Перший півфінал "Євробачення-2024" у фото: емоційний номер від України та справжній горор Ірландії

Нарешті відгримів перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024", де за вихід у фінал боролася Україна.

Усього на сцені свої конкурсні номери продемонстрували 15 країн. Однак, лише 10 з них вдалося потрапити до фіналу та вибороти право змагатися за кришталевий кубок.

Нині ж редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як минув перший півфінал "Євробачення-2024" у фото.

Своїм номером запам'яталася представниця від Ірландії – співачка Bambie Thug. Вона влаштувала на сцені справжнє демонічне шоу в стилі горор. Вона була в образі демониці та навіть встигла потанцювати з "чортом". Все це супроводжувалося ектремальним вокалом.

Учасники "Євробачення-2024" від Ірландії / Фото: eurovision.tv

Учасники "Євробачення-2024" від Ірландії / Фото: eurovision.tv

Звісно ж, своїм емоційним номером дивували українки - alyona alyona та Jerry Heil. Співачки просто підкорили чуттєвим виступом. Однозначно відчувається стиль Таню Муіньо, яка була режисеркою номера.

Учасниці "Євробачення-2024" від України / Фото: eurovision.tv

Учасниці "Євробачення-2024" від України / Фото: eurovision.tv

Фаворит букмекерів Baby Lasagna теж не залишив байдужим. Виконавець влаштував просто запальне шоу. Звісно, були й енергійні танці із вогнем просто на сцені.

Учасники "Євробачення-2024" від Хорватії / Фото: eurovision.tv

Учасники "Євробачення-2024" від Хорватії / Фото: eurovision.tv

А от представниця Словенії Raiven була у першому півфіналі справжньою спокусницею. Вона виступила на сцені в напівпрозорому комбінезоні та влаштувала доволі еротичні танці.

Raiven / Фото: Associated Press

Raiven / Фото: Associated Press

Виділився й представник Фінляндії. Він на початку шоу виліз із великого яйця. Та, яке ж було здивування єврофанів, коли виявилося, що артист без трусів. Утім, глядачам не довелося ховати очі від сорому. Windows95man не засвітив нічого зайвого.

Windows95man / Фото: eurovision.tv

Windows95man / Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, другий півфінал відбудеться вже 9 травня, тоді ж і стануть відомі імена усіх фіналістів. Тим часом як минув перший півфінал конкурсу – можете подивитися у нашій текстовій онлайн-хроніці.

Читайте також: