Перший приїзд кіношників з України та чуттєвий виступ вагітної Ріанни: як минула церемонія "Оскар-2023"

Щойно у Лос-Анджелесі відгриміло вручення найпрестижнішої премії у світі кіно – церемонія нагородження "Оскара-2023".

Цьогоріч рекордсменкою стала стрічка "Все завжди і водночас", здобувши перемогу у семи номінаціях. Найкращим актором став Брендан Фрейзер. Він грав головну роль у фільмі "Кит", за яку отримав свій перший "Оскар". Найкращою акторкою стала Мішель Єо. Роль у фільмі "Все завди і водночас" принесла знаменитості заповітну статуетку. До речі, Мішель стала першою малазійською акторкою, що здобула "Оскар".

Мішель Єо / Фото: Associated Press

Ведучим заходу цьогоріч був гуморист Джиммі Кіммел. З'явився на сцені "Оскара" знаменитість на парашуті. Відзначився ведучий своїми влучними жартами. Він пригадав свій невдалий досвід на церемонії, коли випадково 2017 року віддав перемогу не тій стрічці. Не забув Джиммі і пригадати бійку актора Вілла Сміта, який минулого року переміг у номінації "Найкращий актор".

Джиммі Кімел / Фото: Associated Press

"Якщо хтось із вас здійснить тут акт насильства, то він отримає нагороду за "Найкращого актора" і зможете виступити з 19-хвилинною промовою", - жартував Джиммі.

Гості церемонії починали приходити задовго до початку офіційного нагородження, аби поспілкуватися з пресою та попозувати для папараці. Утім, акторці Джеймі Лі Кертіс не потрібні були посередники, аби висловити обурення. У соцмережах вона розкритикувала хідник кольору "шампанського", який зливався з її сукнею.

Джеймі Лі Кертіс / Фото: Associated Press

Вперше на хіднику "Оскара" прийшлися українські кіношники. Так, творці фільму "Будинок зі скалок" прибули на церемонію у стриманих чорних вбраннях. Свій образ вони прикрасили символічними брошками, які були зроблені з розбитих від війни вікон. Кіношники ділилися, що Україну неабияк підтримували, хоча у прямій трансляції цього не показували.

Українські кіношники на "Оскарі-2023"

На жаль, українській стрічці не вдалося вибороти перемогу. Натомість "Оскар" у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм" віддали скандальній стрічці про російського так званого опозиціонера Навального.

Фото: Associated Press

Якщо ж українському фільму не вдалося здобути перемогу, то картина "RRR: Поруч реве революція", деякі кадри якої знімали у Києві, отримала заповітну статуетки. До речі, на сцені "Оскара-2023" індійські виконавці затанцювали на тлі Маріїнського палацу.

Не минулося й без сліз на церемонії. Ке Кван, який переміг у номінації "Найкращий актор другого плану", розплакався просто на сцені театру Dolby.

Ке Кван / Фото: Associated Press

Серед номінантів були співачки Ріанна та Леді Гага. Хоч виконавицям не вдалося вибороти статуетки, утім вони тішили своїми виступами. Вагітна Ріанна виконала пісню Lift Me Up, яка стала саундтреком фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди".

Ріанна / Фото: Associated Press

Тим часом Леді Гага заспівала трек Hold my hand, який є саундтреком до стрічки "Топ Ґан: Меверік".

Леді Гага / Фото: Associated Press

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