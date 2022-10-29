Перший скандал на Нацвідборі на "Євробачення-2023": Katya Chilly повідомила, що її пісню знову не взяли

Відома українська співачка Katya Chilly повідомила, що її пісню знову не взяли на Нацвідбір на "Євробачення".

Як відомо, днями "Суспільне" оголосило лонглист з 36 виконавців, з яких відберуть найкращих, які і змагатимуться за право представити Україну на пісенному конкурсі наступного року у Ліверпулі, Велика Британія. Серед імен у списку Katya Chilly себе не побачила.

Втім, як зазначила виконавиця, цього разу їй вже не так образливо і вона з цікавістю спостерігатиме, хто ж пройде з артистів у фінал Нацвідбору:

"Наша пісня знову не пройшла перший відбірковий "Євробачення". Ну і ладно. Ні, не гірко, не здивована. Подивлюсь хто пройде. Це просто береги. Значить, моє русло інше цього року", - написала Катя у себе в Facebook.

Наша пісня знову не пройшла перший відбірковий Євробачення. Ну і ладно. Ні, не гірко, не здивована. Подивлюсь хто пройде). Опубликовано Katya Chilly Четверг, 27 октября 2022 г.

Шанувальники артистки розділилися у думках. Хтось висловив сум стосовно того, що не побачить Катю у фіналі Нацвідбору: "шкода", "Я не розумію цього. І інших причин, окрім корупції, в цій відмові не бачу", "Шкода. А за тим, що відбуватиметься на Нацвідборі треба буде стежити, бо там майже щоразу якийсь зашквар".

Інші ж зазначили, що Katya Chilly вища за "Євробачення" і надто для нього талановита: "Ми полюбили вас без "Євробачень" і модних трендів, Катю. Щастя, що ви в нас є", "Тебе і так всі знають", "У вас занадто високий рівень для "Євробачення", "Ти просто неймовірна! Тобі реально не потрібно витрачати стільки часу і ресурсів на те "Євробачення".

Висловила свою думку й продюсерка Олена Мозгова, яка під постом Каті поставила риторрчне запитання: "Навіщо воно тобі?".

Зауважимо, що 2020-го року Katya Chilly вже намагалася підкорити українців на Нацвідборі на "Євробачення". У першому півфіналі конкурсу виконавиця виступила з піснею "Піч", втім, далі не пройшла.

Нагадаємо, що днями "Суспільне" оприлюднило лонглист, до якого увійшло 36 українських виконавців, які претендують пройти до фіналу Нацвідбору. Імена фіналістів організатори Нацвідбору обіцяли оголосити не пізніше, ніж 17 листопада.

Зазначимо, що фінал Нацвідбору на "Євробачення-2023" відбудеться 17 грудня у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі.. Конкурс мине у Києві. Також з міркувань безпеки учасників, організатори вирішили провести Нацвідбір в укритті. Загалом, цьогоріч 299 учасників виявили бажання представляти Україну у Ліверпулі, з яких наразі відібрали 36.

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