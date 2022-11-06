Перший в історії "Голосу країни-12" дует, який заспівав на відстані, зачарував зал піснею Івасюка

Учасники команди Святослава Вакарчука Дмитро Цимбал та Роман Меліш знову здивували глядачів та тренерів несподіваним виконанням.

Як і минулого ефіру, Роман не зміг бути присутнім під час виступу, бо знаходився у США. Саме тому разом із тренером учасники створили віртуальний дует, у якому Дмитро та Роман заспівали на відстані.

Запальну українську пісню легендарного Володимира Івасюка вокалісти присвятили усім митцям, які свого часу постраждали від російського та радянського натиску.

"Цю пісню Володимира Івасюка ми хотіли б присвятити українцям. Всім тим, хто не доспівав, не дотворив, всім тим, чию творчість перервала російська агресія. Адже саме творчість Володимира Івасюка – це яскравий приклад незламності та нескореності, яка і черговий раз доводить, що культура надзвичайно потужна", - сказали учасники.

І хоча зал був у захваті від такого виконання пісні "Тільки раз цвіте любов", Христина Соловій порадила Вакарчуку відпустити хлопців. Зірковий тренер дослухався до свого радника та вирішив, що Дмитро та Роман не займуть місце у його команді. Втім, пообіцяв їм продовжити співпрацю над альбомом українських пісень.

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