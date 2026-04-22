Перший концерт "Бумбоксу" в Україні від початку війни: гурт розсекретив, чим дивуватиме

Концерт гурту "Бумбокс"

Український гурт "Бумбокс" вперше від початку повномасштабної війни відіграє концерт в Україні.

Музиканти вели концертну діяльність. Проте артисти виступали за кордоном, де збирали кошти для війська. Утім, нарешті "Бумбокс" потішить й прихильників в Україні. Колектив відіграє сольний виступ у Києві. Концерт планується не один, а два.

Колектив також розкрив, чим тішитиме слухачів. Зокрема, на концерті відбудеться презентація нового максісинглу "Живий", окремої уваги заслуговуватиме дизайн сцени, який обіцяють зробити незвичним, оскільки там будуть місця для фанів.

Звичайно, "Бумбокс" тішитиме й дуетами. Гурт запросив на виступ Сашу Чемерова, Женю Галича, Domiy і Frolovʼу, а також настрій підтримуватиме драм-енд-бейс спільнота Хованка.

Загалом, частина коштів, яку вдасться зібрати завдяки концертам, буде передана у благодійний фонд соліста колективу Андрія Хливнюка. Гроші будуть витрачені на закупівлю спорядження, яке необхідне Силам оборони України.

