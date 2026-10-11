"Перший навіть у поцілунках": молодша на 16 років дружина Остапчука ошелешила зізнанням про чоловіка

Володимир Остапчук з дружиною / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Українська блогерка Катерина Остапчук відверто розповіла про особисте життя та зізналася, чому її чоловік — ведучий Володимир Остапчук — став для неї першим навіть у поцілунках.

Дружина шоумена поділилася подробицями стосунків у соцмережах. Катерина познайомилася з майбутнім обранцем у 22 роки. До цього вона не мала романтичного досвіду. Водночас такий розвиток подій не був її принциповою позицією. Блогерка пояснила, що причина зовсім не в релігії. Просто вона не з тих, хто швидко закохується.

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«У мене чоловік перший — навіть у поцілунках. Познайомилися ми, коли мені було 22. Але це через ніякі релігійні погляди. Просто так вийшло. Я не дуже легко закохуюся», — поділилася Катерина.

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Допис Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Історія кохання пари розвивалася доволі стрімко. У жовтні 2022 року Катерина та Володимир почали зустрічатися, а вже 2023-го офіційно стали чоловіком і дружиною. У 2024 році подружжя вперше стало батьками — у них народився син Тимофій. Нині родина готується до нового поповнення: блогерка вагітна вдруге.

Нагадаємо, Катерина Остапчук чекає на другу дитину від Володимира Остапчука. Пара виховує сина Тимофія, який уже встигає долучатися до маминих занять спортом по-своєму.

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