Перший півфінал "Євробачення-2025" у фото: справжня магія від України і технічні проблеми Швейцарії

Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

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У Базелі, Швейцарія, відгримів перший півфінал міжнародного музичного конкурсу "Євробачення-2025".

Саме 13 травня стали відомі імена першої десятки фіналістів. Трішки зробимо спойлер, аби заспокоїти українців. Гурт Ziferblat проходить далі. Тож, Україна знову підтвердила свій статус країни, яка щороку потрапляє до фіналу.

Поки емоції від першого півфіналу "Євробачення-2025" вщухають, редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадала найяскравіші моменти конкурсу.

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Єврофанам запам'ятався номер Польщі. Країну представляє Юстина Стечковська з піснею GAJA. Артистка просто приголомшувала шаленими танцями. Родзинкою номера став її політ над сценою.

Польща на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Польща на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Звичайно ж, своїм виступом підкорив гурт Ziferblat, який цьогоріч представляє Україну. Музиканти показали справжню магію не лише піснею Bird of Pray, а й шоу. Артисти запалили сцену різними неоновими кольорами, а завдяки спецефектам зображення розмили. Особливої уваги заслуговують бек-вокалістки, які співом занурювали в атмосферу казковості.

Україна на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Запам'ятався номер і фаворитів букмекерів – шведів. Країну цьогоріч представляє гурт KAJ з піснею Bara bada bastu. Музиканти на повну використали сцену. За допомогою декорацій артисти відтворили справжню лазню. Картинка на екрані доповнювала номер зображеннями лісу. Оголені чоловіки, які приймали лазню, теж привертали до себе увагу.

Швеція на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Швеція на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Естонія теж запам'яталася глядачам. Країну представляє доволі скандальний учасник Томмі Кеш. Єврофани не змогли не відмітити дивних танців співака ногами, що він використовував як свою родзинку.

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Естонія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

У першому півфіналі також виступила Швейцарія. Країна автоматично у фіналі, але учасниця Зої Ме показала свій ніжний конкурсний номер, де встигла засвітити стрункі ніжки. Утім, як виявилося, казусів не вдалося уникнути. Річ у тім, що повноцінно Швейцарія не змогла виступити через технічні проблеми. Аби країна не була автоматично у фіналі, то співачці б дозволили виступити знову.

Швейцарія на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку фіналу. Пропонуємо дізнатися, як минув перший півфінал "Євробачення-2025" та чим дивували учасники.