- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 3 хв
Перший півфінал "Євробачення-2026" у фото: "весілля" на сцені, копія Jerry Heil і порушення правил
Пропонуємо пригадати, яким був перший півфінал "Євробачення-2026".
Перший півфінал «Євробачення-2026» у Відні, Австрія, виявився справжнім вибухом емоцій, сценічних експериментів і гучних обговорень ще до оголошення фіналістів.
Ювілейне 70-те шоу вже встигло увійти в історію завдяки неочікуваним постановкам, порушенню правил і номерам, які викликали мурахи у глядачів по всій Європі та у світі. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати найяскравіші моменти першого півфіналу конкурсу.
Так, першою на сцену вийшла Молдова й відкрила вечір вибуховим перформансом Satoshi із «Viva, Moldova!». Це був яскравий, багатомовний і максимально енергійний старт шоу, який одразу «розігрів» арену.
Одним із найобговорюваніших моментів вечора став виступ Італії, яку представляв співак Sal Da Vinci з піснею «Per sempre sì».Постановка відтворила справжню підготовку до весілля: перевтілення на сцені нареченого й зустріч із нареченою, яка зняла поділ сукні — і з-під неї з’явився прапор Італії.
Фінляндія також стала справжньою сенсацією півфіналу. Дует Linda Lampenius x Pete Parkkonen отримав унікальний дозвіл від Європейської мовної спілки — вперше за 27 років їм дозволили грати на скрипці наживо. Ще більше атмосферу посилив вогонь на сцені.
Справжній візуальний шок викликав Lion Ceccah — представник Литви. Своїм образом він змусив усіх глядачів не відводити погляд від екранів. Гігантський костюм, срібний грим, дим і синьо-чорна палітра створили відчуття потойбічного перформансу.
Окрему хвилю обговорень викликав виступ Хорватії — гурт Lelek з піснею Andromeda. Глядачі звернули увагу на сценічну естетику та етнічні елементи, які багатьом нагадали постановку української співачки Jerry Heil. Lelek у своєму номері так само використали підвісну конструкцію й схожу постановку кадру, як і свого часу наша українська зірка на цьогорічному нацвідборі з піснею CATHARTICUS.
Felicia зі Швеції занурила зал у драматичну естетику із напівпрозорою маскою на обличчі. Греція з Akylas принесла на сцену ігровий перформанс із дотепною подачею та постійною зміною сценічних «реальностей» — від жінки з в’язанням до музейної споруди, що рухається.
Чорногорія з Tamara Živković показала ще більше драматичних емоцій у костюмі, схожому на дракулу. Її пісня Nova Zora супроводжувалася яскравими візуальними ефектами блискавок.
Попри політичні скандали Ізраїль, який представляв Noam Bettan, здивував постановкою. Так, виконавець на сцені співав із конструкції у формі діаманту.
Німеччина у виконанні Sarah Engels зробила ставку не лише на вокал, а й на сценічну провокацію — спокусливі костюми, акробатика і вогняна енергія пісні Fire тримали зал у напрузі.
Бельгія створила ніжний і майже крижаний перформанс. Essyla приміряла довгий вельон та створила відчуття снігової казки з піснею «Dancing on the Ice». Сан-Марино з Senhit буквально зарядили сцену блиском і гламуром. Пісня «Superstar» максимально відтворила відчуття, коли світ, здавалося, крутиться навколо тебе.
Завершив емоційний перший півфінал гурт із Сербії. Lavina підкорила агресивним вибухом металу з вогнем, димом і мечем на сцені. Це була справжня музична буря.
Нагадаємо, попереду чекає другий півфінал, який відбудеться 14 травня. І саме в цю дату ми триматимемо кулаки за Україну, адже співачка LELÉKA так само вийде підкорювати єврофанів і боротися за квиток до грандфіналу. А поки в очікуванні пропонуємо переглянути текстову хроніку першого півфіналу.