Перший півфінал "Євробачення-2026" у фото: "весілля" на сцені, копія Jerry Heil і порушення правил

"Євробачення-2026"

Перший півфінал «Євробачення-2026» у Відні, Австрія, виявився справжнім вибухом емоцій, сценічних експериментів і гучних обговорень ще до оголошення фіналістів.

Ювілейне 70-те шоу вже встигло увійти в історію завдяки неочікуваним постановкам, порушенню правил і номерам, які викликали мурахи у глядачів по всій Європі та у світі. Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати найяскравіші моменти першого півфіналу конкурсу.

Так, першою на сцену вийшла Молдова й відкрила вечір вибуховим перформансом Satoshi із «Viva, Moldova!». Це був яскравий, багатомовний і максимально енергійний старт шоу, який одразу «розігрів» арену.

Satoshi / © Associated Press

Одним із найобговорюваніших моментів вечора став виступ Італії, яку представляв співак Sal Da Vinci з піснею «Per sempre sì».Постановка відтворила справжню підготовку до весілля: перевтілення на сцені нареченого й зустріч із нареченою, яка зняла поділ сукні — і з-під неї з’явився прапор Італії.

Номер Sal Da Vinci / © Associated Press

Фінляндія також стала справжньою сенсацією півфіналу. Дует Linda Lampenius x Pete Parkkonen отримав унікальний дозвіл від Європейської мовної спілки — вперше за 27 років їм дозволили грати на скрипці наживо. Ще більше атмосферу посилив вогонь на сцені.

Linda Lampenius x Pete Parkkonen / © Associated Press

Справжній візуальний шок викликав Lion Ceccah — представник Литви. Своїм образом він змусив усіх глядачів не відводити погляд від екранів. Гігантський костюм, срібний грим, дим і синьо-чорна палітра створили відчуття потойбічного перформансу.

Окрему хвилю обговорень викликав виступ Хорватії — гурт Lelek з піснею Andromeda. Глядачі звернули увагу на сценічну естетику та етнічні елементи, які багатьом нагадали постановку української співачки Jerry Heil. Lelek у своєму номері так само використали підвісну конструкцію й схожу постановку кадру, як і свого часу наша українська зірка на цьогорічному нацвідборі з піснею CATHARTICUS.

Lelek (зверху) та Jerry Heil (знизу)

Felicia зі Швеції занурила зал у драматичну естетику із напівпрозорою маскою на обличчі. Греція з Akylas принесла на сцену ігровий перформанс із дотепною подачею та постійною зміною сценічних «реальностей» — від жінки з в’язанням до музейної споруди, що рухається.

Felicia / © Associated Press

Виступ Akylas / © Associated Press

Чорногорія з Tamara Živković показала ще більше драматичних емоцій у костюмі, схожому на дракулу. Її пісня Nova Zora супроводжувалася яскравими візуальними ефектами блискавок.

Tamara Živković / © Associated Press

Попри політичні скандали Ізраїль, який представляв Noam Bettan, здивував постановкою. Так, виконавець на сцені співав із конструкції у формі діаманту.

Noam Bettan / © Associated Press

Німеччина у виконанні Sarah Engels зробила ставку не лише на вокал, а й на сценічну провокацію — спокусливі костюми, акробатика і вогняна енергія пісні Fire тримали зал у напрузі.

Sarah Engels / © Associated Press

Бельгія створила ніжний і майже крижаний перформанс. Essyla приміряла довгий вельон та створила відчуття снігової казки з піснею «Dancing on the Ice». Сан-Марино з Senhit буквально зарядили сцену блиском і гламуром. Пісня «Superstar» максимально відтворила відчуття, коли світ, здавалося, крутиться навколо тебе.

Essyla / © Associated Press

Виступ Senhit / © Associated Press

Завершив емоційний перший півфінал гурт із Сербії. Lavina підкорила агресивним вибухом металу з вогнем, димом і мечем на сцені. Це була справжня музична буря.

Lavina / © Associated Press

Нагадаємо, попереду чекає другий півфінал, який відбудеться 14 травня. І саме в цю дату ми триматимемо кулаки за Україну, адже співачка LELÉKA так само вийде підкорювати єврофанів і боротися за квиток до грандфіналу. А поки в очікуванні пропонуємо переглянути текстову хроніку першого півфіналу.

