Петро Чорний назвав причину розлучення з дружиною після 26 років шлюбу: "Я винен, робив помилки"

Заслужений артист України Петро Чорний вперше назвав причину розлучення з дружиною Діаною.

Подружжя прожило в шлюбі 26 років, однак вирішило розійтися різними шляхами. Спочатку артист запевняв, що це сталося через роботу. Однак в інтерв'ю Славі Дьоміну Петро Чорний привідкрив завісу особистого життя. Виявилося, що в подружньому житті пари були присутні образи одне на одного та зради. Співак зізнається, що мав інтрижки на стороні, про які дізналася Діана. Врешті, жінка помстилася артистові – закохалася в іншого чоловіка. Сам Петро Чорний шкодує про зради та говорить, аби повернув би час назад, то такого б не сталося.

Петро Чорний / Фото: скриншот з відео

"У нас була образа одне на одного, але ми не відпускали. Я образив тим, що в мене була зустріч із дівчиною. Зрада…Спочатку це був просто флірт, а Діана про це дізналася і помстилася. Вона покохала іншого. Я винен у цьому. Коли я робив помилки, в цей момент працював інстинкт. Якби зараз повернути час назад, я б не зрадив", - зізнався виконавець.

Артист поділився, що взагалі не приймав нового обранця дружини. Ба більше, Петро Чорний хотів його знищити фізично, однак син відмовив від цього рішення. Наразі ж Діана сама. Артист теж не перебуває в стосунках. Виконавець зізнається, що в них із колишньою дружиною були думки зійтися, але поки не склалося з цим.

Петро Чорний з колишньою дружиною та сином / Фото: instagram.com/petrcherny

"Зараз Діана сама. Я теж собі іншої жінки не знайшов. Ми пробували, ми й не раз говорили, але мені здається, на все свій час. Не знаю, що буде далі", - поділився співак.

Петро Чорний також визнає, що їхній розрив пішов Діані на користь. За словами співака, колишня дружина неабияк змінилася, вони стали краще спілкуватися, у них з'явилися спільні інтереси. Щоправда, їхні стосунки наразі так, як між братом та сестрою.

Петро Чорний / Фото: скриншот з відео

"Я зараз дивуюся, як вона змінилася. Навіть зараз телефоном ми краще спілкуємося і в житті теж. У нас є спільні інтереси. Єдине, що це як брат та сестра", - поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Сагайдачна заговорила про причини розлучення з чоловіком. Також артистка зізналась, хто став ініціатором цього рішення.

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