Пейдж, Свінтон та Ловато: зірки, які нещодавно зізналися у нетрадиційний сексуальній орієнтації

Пейдж, Свінтон та Ловато: зірки, які нещодавно зізналися у нетрадиційний сексуальній орієнтації

Серед зірок шоубізу чимало представників ЛГБТ-спільноти.

Увесь червень у світі вважається місяцем Прайду.

У цей період представники та активісти ЛГБТ-спільноти проводять марші, всюди майорять веселкові прапори, а дехто нарешті наважується розповісти про свою сексуальну орієнтацію. Так, приміром днями голлівудська акторка Меган Фокс зізналася, що вона бісексуалка понад 20 років.

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Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про зірок, які нещодавно зізналися світу про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

Тільда Свінтон

Associated Press

Відома британська акторка Тільда Свінтон нещодавно зізналася, що вона квір – людина, яка не відповідає традиційній сексуальній та гендерній ідентичності. Проте попри те, що 60-річна знаменитість не може ідентифікувати, ким вона раніше була: хлопчиком чи дівчинкою, вона вже впродовж 16 років перебуває у стосунках із художником Сандро Коппом. Також у зірки є 23-річні діти від її колишнього коханого, художника і драматурга Джона Патріка Бірна: син Ксав'є і дочка Онор.

Елліот Пейдж

instagram.com/elliotpage

На початку грудня минулого року голлівудська акторка Еллен Пейдж здійснила камінгаут. Зірка стрічок "Джуно", "Початок" і "Люди Ікс" змінила стать та стала Елліотом. Трансгендер зробив мастектомію – видалив молочні залози та показав, який має вигляд його тіло. У січні 2021-го Елліот офіційно розлучився зі своєю партнеркою, танцівницею Еммою Портнер.

Бен Олдрідж

Getty Images

Під час минулорічного місяця Прайду англійський актор Бен Олдрідж, відомий за роллю Гівнюка у популярному серіалі "Погань", зізнався, що він нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Демі Ловато

Getty Images

У травні американська співачка Демі Ловато здійснила камінгаут та заявила, що вона квір. Зірка заявила, що вона небінарна особа та попросила використовувати для неї займенники "вони/їх". До рішення не зараховувати себе ні до чоловічої, ні до жіночої статі, 28-річна знаменитість йшла півтора року після самоаналізу.

Lil Nas X

Getty Images

Уже два роки не приховує орієнтації популярний американський репер Lil Nas X. Артист заявив, що він гей. А днями зірка приголомшив пристрасним поцілунком з чоловіком на премії BET Awards-2021.

Амандла Стенберг

Getty Images

Американська акторка Амандла Стенберг, яка відома за роллю Рути у стрічці "Голодні ігри", – лесбійка. Вперше про свою орієнтацію знаменитість заявила 2016 року, тоді вона зарахувала себе до бісексуальності. Пізніше Амандла сказала, що є скоріше пансексуалкою. Втім, 2018-го вона з гордістю заявила, що кохає жінок.

Кевін Спейсі

Associated Press

Лише 4 роки тому скандальний актор та кінорежисер Кевін Спейсі зізнався, що він гомосексуал. У 58 років знаменитість розповів, що мав стосунки і з чоловіками, і з жінками. Та, врешті, вирішив обрати шлях "чоловіка-гея".

Періс Джексон

Associated Press

Зізналася у стосунках з жінками і донька Майкла Джексона – Періс. За словами дівчини, її зірковий батько знав про її сексуальні вподобання, проте не засуджував і ставився до цього з розумінням. У момент зізнання бісексуалка зустрічалася із рок-музикантом Габріелем Гленном.

Зауважимо, серед відомих представників ЛГБТ-спільноти, які вже давно зізналася про свої сексуальні вподобання, такі зірки: Сара Полсон, Ієн Маккелен, Елтон Джон, Кара Делевінь, Джим Парсонс, Меган Фокс, Рікі Мартін, Синтія Ніксон, Джоді Фостер, Крістен Стюарт та Сем Сміт.

Нагадаємо, не так давно американський "Холостяк" зізнався, що він гей. Колтон Андервуд поділився, що довгий час ненавидів себе.

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