"П’яна дворова дічь": Настя Приходько назвала Полякову "хабалкою" та заявила, що хоче бути міністром

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

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Українська співачка Анастасія Приходько рознесла нову творчість Олі Полякової, назвала її «хабалкою Азею» та зізналася, чому хоче повернутися в політику й очолити Міністерство культури.

Артистка відверто висловилася про музичні експерименти колеги. На її думку, Полякова відійшла від власного творчого стилю. Приходько не розуміє, навіщо співачка намагається відповідати мінливим трендам. Водночас вона переконана, що в Олі є талант і артистизм. Однак нинішній напрям її творчості викликає в Насті чимало запитань. Своїми думками вона поділилася в інтерв’ю Наталії Влащенко.

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«О боже, ні. Це не шансон. Оля, не ображайся, але — це п’яна дворова „дічь“. Я не розумію, чому вона так продешевила. Була вона набагато краще, кудись її не туди тягнуть. Якось все не приємно стало. Це може бути її рівень протесту, можливо, так вона вирішила протестувати проти всього. Бо це навіть не смішно», — заявила Приходько.

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Анастасія Приходько / © скриншот з відео

На думку Насті, постійна зміна музичних образів може свідчити про те, що Полякова втратила власний творчий орієнтир. Співачка пригадала, що раніше колега виконувала ліричні композиції, а тепер експериментує з іншими жанрами та сценічними амплуа. Попри різку критику, Приходько не заперечує здібностей Олі й сподівається, що та зможе повернутися до музики, яка відповідатиме її індивідуальності.

«Щось у неї дуже багато етапів у творчості, щось вона втратила себе. Не можна себе зраджувати, про це я і говорю. Бо якщо ти не піддаєшся під цей весь вплив — ти сформована особистість. Кому ти намагаєшся підіграти? То вона ліричні пісні співає, то шансон, то ось вона зараз „хабалка Аза“. Я не розумію. Талант у неї є, артистизм є», — наголосила артистка.

Анастасія Приходько / © скриншот з відео

Втім, музична критика — не єдина тема, якої торкнулася Приходько в розмові. Співачка також розповіла про власні політичні амбіції та пояснила, чому розглядає можливість повернення до державного управління.

За словами Насті, посада міністерки культури їй цікава, адже ця сфера охоплює багато напрямів, із якими вона пов’язана ще з дитинства. Артистка не приховує бажання спробувати себе на цій посаді та вважає готовність брати на себе відповідальність однією з ключових якостей для політика.

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«Я думаю, в тому я розберусь. Я ж не лізу в економічний чи аграрний сектор. Так, мені б хотілося, я не приховую. Мені б хотілося повернутися в політику по одній простій причині — бо мені не страшно брати на себе відповідальність. За свої вчинки та дії. Я вважаю, що це одна із найважливіших якостей, які мають бути у наших політиків», — пояснила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько видала скандальну заяву про гімн України і нарвалась на жорстку реакцію.

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