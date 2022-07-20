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Піаніст Євген Хмара втретє став батьком та показав фото новонародженого сина

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Піаніст Євген Хмара втретє став батьком та показав фото новонародженого сина

Євген Хмара з дружиною / Фото: instagram.com/evgenykhmara

Композитор та піаніст Євген Хмара поділився радісною новиною.

Артист разом зі своєю дружиною, співачкою Дар'єю Ковтун, втретє стали батьками.

Про це знаменитість повідомив у своєму Instagram.

Як поділився щасливий Євген, у них народився хлопчик. Імені сина композитор поки не розсекречує. Натомість відомо, що Дар'я народжувала у Києві.

У сім'ї Євгена Хмари поповнення / © instagram.com/evgenykhmara
У сім'ї Євгена Хмари поповнення / Фото: instagram.com/evgenykhmara
У сім'ї Євгена Хмари поповнення / © instagram.com/evgenykhmara
У сім'ї Євгена Хмари поповнення / Фото: instagram.com/evgenykhmara

"Ласкаво просимо на нашу прекрасну Планету. Дякую, що обрав нас з Дар'єю Ковтун своїми батьками. На одну Хмару стало більше", - зазначив Євген.

У сім'ї Євгена Хмари поповнення / © instagram.com/evgenykhmara
У сім'ї Євгена Хмари поповнення / Фото: instagram.com/evgenykhmara

Новоспечених батьків привітало чимало знаменитостей. Зокрема, вони побажали, що хлопчик ріс здоровим та щасливим:

  • Вітаємо! Хай росте здоровий та щасливий (Ірина Федишин)
  • Вітання! (Соломія Вітвіцька)
  • Женю, яка прекрасна новина. Я вас вітаю, ви прекрасні батьки. Щастя вам та насолоди! (Співачка Мята).

Зазначимо, Євген Хмара від 2016 року перебуває у шлюбі зі співачкою Дар'єю Ковтун, сценічне ім'я якої – Odara. Раніше дружина подарувала піаністу двох дітей. У пари 2017 року народився син Микола, а 2019 – донька Віра.

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