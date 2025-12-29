Піаніст Євген Хмара приголомшив своїм заробітком на місяць з музики

Євген Хмара

Реклама

Український композитор та піаніст Євген Хмара приголомшив сумою, яку заробляє на місяць.

Дохід артисту приносить музика. Як зізнається Євген Хмара в інтерв'ю Славі Дьоміну, в середньому на місяць він заробляє близько 10 тисяч доларів. Проте й витрати в піаніста чималі. Композитор зізнається, що іноді навіть в нуль виходить. Чимала сума коштів йде безпосередньо на творчість.

"Іноді, буває, витрачаємо в нуль. Я дуже багато витрачаю на творчість. Наприклад, концерт: рекламна кампанія, оренда зали, зарплата музикантам оркестру. Собі вартість концерту – два з половиною мільйони гривень. Зараз почав виходити в нуль за рахунок того, що два концерти", - ділиться піаніст.

Реклама

Євген Хмара з дружиною та дітьми / © instagram.com/evgenykhmara

На родину теж йде чимало коштів. Євген Хмара говорить, що це орієнтовно близько семи тисяч доларів. Чимало коштів піаніст витрачає на приватне навчання дітей – школу та садок.

"У нас приватна освіта: школа і садок. Це дуже багато грошей з'їдає. Лише родинні питання з'їдають близько 7 тисяч доларів на місяць: їжа, заправка чи зарядка авто", - зізнався піаніст.

Нагадаємо, нещодавно фітнес-тренерка Марина Боржемська зізналась, як заробляє на життя. Також спортсменка поділилась, скільки коштів їй достатньо на місяць.