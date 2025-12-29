ТСН у соціальних мережах

Гламур
475
1 хв

Піаніст Євген Хмара приголомшив своїм заробітком на місяць з музики

Також музикант розкрив, скільки та на що витрачає.

Валерія Сулима
Євген Хмара

Український композитор та піаніст Євген Хмара приголомшив сумою, яку заробляє на місяць.

Дохід артисту приносить музика. Як зізнається Євген Хмара в інтерв'ю Славі Дьоміну, в середньому на місяць він заробляє близько 10 тисяч доларів. Проте й витрати в піаніста чималі. Композитор зізнається, що іноді навіть в нуль виходить. Чимала сума коштів йде безпосередньо на творчість.

"Іноді, буває, витрачаємо в нуль. Я дуже багато витрачаю на творчість. Наприклад, концерт: рекламна кампанія, оренда зали, зарплата музикантам оркестру. Собі вартість концерту – два з половиною мільйони гривень. Зараз почав виходити в нуль за рахунок того, що два концерти", - ділиться піаніст.

Євген Хмара з дружиною та дітьми / © instagram.com/evgenykhmara

На родину теж йде чимало коштів. Євген Хмара говорить, що це орієнтовно близько семи тисяч доларів. Чимало коштів піаніст витрачає на приватне навчання дітей – школу та садок.

"У нас приватна освіта: школа і садок. Це дуже багато грошей з'їдає. Лише родинні питання з'їдають близько 7 тисяч доларів на місяць: їжа, заправка чи зарядка авто", - зізнався піаніст.

Нагадаємо, нещодавно фітнес-тренерка Марина Боржемська зізналась, як заробляє на життя. Також спортсменка поділилась, скільки коштів їй достатньо на місяць.

475
