Піаніста Євгена Хмару обікрали в потягу: "Забрали абсолютно все"

Композитор та піаніст Євген Хмара поділився сумними новинами.

Артист зараз активно виступає за кордоном та збирає кошти на підтримку ЗСУ. Після свого чергового виступу Євген сів на потяг у Чехії.

Утім, поїздка виявилася не з приємних. Артиста обікрали.

"Мене обікрали в потягу. І це в той момент, коли ти їздиш потягом в ніч, щоб зекономити зайві 100 євро на ніч в готелі, так як всі гроші, які ми разом з Іриною Федишин збираємо, кожна копійка важлива для допомоги нашим захисникам і захисницям", - поділився Євген.

Євген Хмара / Фото: instagram.com/evgenykhmara

До слова, у Хмари вкрали все його музичне обладнання, вартість якого становить 8 тис. євро. У купе Євгена не зачинялися двері, утім він спробував хоча б трішки поспати. Тим часом обладнання композитор поклав під сидіння. Та коли Євген прокинувся, сумки з речами вже не було.

"Це не просто втрата чогось матеріального, це втрата чогось набагато більшого - це два роки мого музичного життя. Купа студійних записів, які не повернути", - додав Євген.

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