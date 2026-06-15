Pianoboy Дмитро Шуров висловився про 22-річного сина за кордоном і від якої освіти його відмовляв

Дмитро Шуров і його син

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Лідер гурту Pianoбой Дмитро Шуров уперше за тривалий час розповів про успіхи свого сина Лева.

Як відомо, 22-річний хлопець під час повномасштабної війни проживає у Лондоні, де навчається у музичному коледжі та опановує спеціальність музичного продюсера. Там він поступово формує власний творчий шлях і вже робить перші кроки як артист.

Втім, як зізнається Шуров на проєкті «Наодинці з Гламуром«, спочатку він не був у захваті від вибору сина і намагався скерувати його в інші напрямки. За словами музиканта, він пропонував Леву розглянути режисуру або бізнес, аби той мав ширший спектр можливостей поза сценою. Проте хлопець однаково пішов його творчими стежками, а зірковий тато змирився.

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Дмитро Шуров (Pianoboy) з родиною / © instagram.com/pianoboy_official

«Лев дуже талановитий і обдарований. На жаль, він обрав шлях музики. Бо я як міг відволікав його від цього. Намагалися привчити його до режисури, бізнесу. Але якщо людина з раннього дитинства бачить барабани, піаніно й гітару, то це нормально, що вона живе в цьому. Хочу, аби він був щасливий. А я буду підтримувати його абсолютно в усьому», — розповів зірковий батько у коментарі Анні Севастьяновій.

До речі, ще навесні минулого року у Лева Шурова вийшов дебютний сингл з назвою London Doesn’t Love Me. І відтоді Дмитро підтримує всілякі творчі починання нащадка й залюбки ділиться такими успіхами зі своєю аудиторією.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Кому погрожував Тарас Тополя судом, РОЗКІШ у декларації дружини МІНІСТРА та НАЙГАРЯЧІШІ ПЛІТКИ

Нагадаємо, нещодавно соліст гурту «ТІК» Віктор Бронюк показував сина-випускника. Артист вже похизувався дипломом Данила.

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