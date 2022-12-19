Pianoбой назвав фаворитів на нацвідборі та відповів, чи згодний з перемогою TVORCHI

Артист також розповів, за яким принципом учасники потрапляли до фіналу.
Популярний співак Дмитро Шуров, він же Pianoбой, прокоментував цьогорічний нацвідбір на "Євробачення-2023".
Виконавець опинився у ролі музичного продюсера Національного відбору, а для Дмитра – це перший досвід. Тож музикант постався до свого завдання відповідально і одразу знав, яких учасників відбиратиме на фінал.
"Мені дуже хотілося, щоб цей відбір був про музику. На мою думку, попередні відбори були дуже резонансними, але в них було багато неоднозначних речей - щороку був певний хайп, який відволікає від головної мети. Моя головна мета - музика. Я живу звуками, і для мене важливо, що люди чують від України, адже ми щороку розвиваємося і показуємо своє обличчя всьому світу. Тому цього року мені хотілося, щоб учасники були цікаві, нові, переконливі чи ні, щоб всередині була музика. Мені здається, це вдалося, і для мене це невеличка, але ж перемога”, - поділився Дмитро Шуров в ефірі каналу "Дом".
Крім того, музикант зазначив, що важливим пунктом була готовність учасників стати частиною світової музики. Тож, Дмитро Шуров відібрав найкращих виконавців, які показали на одній сцені різноманітні музичні жанри і кожен із них гідний представляти Україну. А ось його особисті фаворити не пройшли у шорт-лист.
"Дуже багато моїх фаворитів не пройшли у фінал. Це новий гурт "Циферблат", співак DREVO, співачка Лілу45 - погугліть цих людей. У лонг-листі було 36 виконавців і більшість моїх улюбленців не вийшли у фінал з різних причин. Все-таки це конкурс, який має багато правил. Чесно скажу, перші два тижні я займався не продюсерською роботою, а просто всім казав: "Читайте правила!". На жаль, не всі мене почули і через це не пройшли до фіналу”, - поділився музикант.
Серед фіналістів Шуров виділив KRUTЬ, Jerry Heil, 2TONE, а також прокоментував перемогу гурту TVORCHI.
"Сьогодні всі достукались до аудиторії, тому буде реакція - це ж Україна. Україна завжди реагує! Але скандалів не буде! Буде або підтримка, або навпаки. Артисти - теж люди, звичайно, ми намагаємось не читати кожен коментар, але творча людина не може не відчувати це. І зараз важче, ніж раніше, ціна помилки дуже висока і треба багато працювати, щоб створити щось. І журі, і глядачі зробили свій вибір, я в принципі, погоджуюся з їхніми оцінками. Всі добре впоралися зі своїм завданням і у мене питань немає", - додав Шуров.
Нагадаємо, від України до міста Ліверпуль поїде гурт TVORCHI. Під час фіналу нацвідбору вони підкорили серця суддів та глядачів та отримали у сумі найбільшу кількість балів – 19.
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