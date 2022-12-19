Pianoбой назвав фаворитів на нацвідборі та відповів, чи згодний з перемогою TVORCHI

Популярний співак Дмитро Шуров, він же Pianoбой, прокоментував цьогорічний нацвідбір на "Євробачення-2023".

Виконавець опинився у ролі музичного продюсера Національного відбору, а для Дмитра – це перший досвід. Тож музикант постався до свого завдання відповідально і одразу знав, яких учасників відбиратиме на фінал.

"Мені дуже хотілося, щоб цей відбір був про музику. На мою думку, попередні відбори були дуже резонансними, але в них було багато неоднозначних речей - щороку був певний хайп, який відволікає від головної мети. Моя головна мета - музика. Я живу звуками, і для мене важливо, що люди чують від України, адже ми щороку розвиваємося і показуємо своє обличчя всьому світу. Тому цього року мені хотілося, щоб учасники були цікаві, нові, переконливі чи ні, щоб всередині була музика. Мені здається, це вдалося, і для мене це невеличка, але ж перемога”, - поділився Дмитро Шуров в ефірі каналу "Дом".

Pianoбой / Фото: instagram.com/pianoboy_official

Крім того, музикант зазначив, що важливим пунктом була готовність учасників стати частиною світової музики. Тож, Дмитро Шуров відібрав найкращих виконавців, які показали на одній сцені різноманітні музичні жанри і кожен із них гідний представляти Україну. А ось його особисті фаворити не пройшли у шорт-лист.

"Дуже багато моїх фаворитів не пройшли у фінал. Це новий гурт "Циферблат", співак DREVO, співачка Лілу45 - погугліть цих людей. У лонг-листі було 36 виконавців і більшість моїх улюбленців не вийшли у фінал з різних причин. Все-таки це конкурс, який має багато правил. Чесно скажу, перші два тижні я займався не продюсерською роботою, а просто всім казав: "Читайте правила!". На жаль, не всі мене почули і через це не пройшли до фіналу”, - поділився музикант.

Серед фіналістів Шуров виділив KRUTЬ, Jerry Heil, 2TONE, а також прокоментував перемогу гурту TVORCHI.

Гурт TVORCHI

"Сьогодні всі достукались до аудиторії, тому буде реакція - це ж Україна. Україна завжди реагує! Але скандалів не буде! Буде або підтримка, або навпаки. Артисти - теж люди, звичайно, ми намагаємось не читати кожен коментар, але творча людина не може не відчувати це. І зараз важче, ніж раніше, ціна помилки дуже висока і треба багато працювати, щоб створити щось. І журі, і глядачі зробили свій вибір, я в принципі, погоджуюся з їхніми оцінками. Всі добре впоралися зі своїм завданням і у мене питань немає", - додав Шуров.

Нагадаємо, від України до міста Ліверпуль поїде гурт TVORCHI. Під час фіналу нацвідбору вони підкорили серця суддів та глядачів та отримали у сумі найбільшу кількість балів – 19.

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