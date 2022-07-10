Pianoбой показав абсолютно порожній аеропорт "Бориспіль", де знімав кліп: "В очах стояли сльози"

На сторінці в Instagram лідер гурту Pianoбой Дмитро Шуров опублікував бекстейдж зі знімань свого кліпу на трек "Триматись своїх".

На фото видно абсолютно порожні термінали аеропорту "Бориспіль", де знімали відеороботу. Як зізнався Шуров, під час знімань "було незвично, трохи дико, ейфорично, іноді страшно і дуже емоційно":

"Здається, ми так і не звикли за день до пустих залів, регулярних перевірок, контрольованих пересувань, трьох годин у бомбосховищі. Пусті кафе, доріжки для валіз, ескалатори, duty free - як стрьомний сон про лангольєрів, від якого хочеться прокинутись", - зізнався музикант.

Фото: instagram.com/pianoboy_official

Фото: instagram.com/pianoboy_official

Фото: instagram.com/pianoboy_official

Також Шуров поділився, що всі люди, які взяли участь у зніманнях кліпу – його друзі та близькі знайомі, які не побоялися приїхати на режимний об'єкт під час війни:

"У багатьох стояли в очах сльози під час знімань. Дуже хочу, щоб ця пісня і відео прискорили повернення реальності, у якій ми знову можемо все. Не так, як раніше, не інфантильно, а розуміючи, хто ми, для чого нам сильна армія, економіка, порядні і перевірені люди у керма. Не знаю, як і якою ціною... Але ми не можемо вічно знову і знову віддавати своє і потім втрачати наших кращих людей, повертаючи все з боєм", - зазначив Дмитро.

Фото: instagram.com/pianoboy_official

Фото: instagram.com/pianoboy_official

Фото: instagram.com/pianoboy_official

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