Pianoбой розповів, хто з російських зірок йому написав з початком війни: "Першою була Земфіра"

Музикант Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой, розповів про реакцію російських колег на війну та нову хвилю популярності треку "Вітчизна".

Зараз Шуров активно дає концерти військовим, підіймаючи дух наших солдатів, а також займається волонтерською діяльністю, йдеться у "Сніданку з 1+1". Активну фазу війни, яка почалась 24 лютого, музикант зустрів у гастролях на заході України.

"У нас буквально наступного дня планувались концерти у Буковелі, Львові та інших містах. Наш будинок розташований на півночі Києва, там у перші дні були бої, тому у нашому підвалі, який облаштований під студію, переховувалась частина родин музикантів гурту Pianoбой. Наш гітарист Сергій, він має бойовий досвід ще з АТО, одразу пішов у армію. Перебуваючи на заході, ми вже з перших днів почали отримувати запити на допомогу", - поділився Шуров.

Окрім того, Pianoбой у волонтерській діяльності співпрацює зі своїм другом та колегою, музикантом Юрієм Хусточкою, який у Франції збирає гуманітарні вантажі. Їх направляють до України, а сам Дмитро вже на місці займається контролем доставки гуманітарної допомоги у необхідні точки.

Включення з Дмитром Шуровим: чим займається у воєнний час і чи має натхнення для творчості

Наразі пісня Шурова "Вітчизна", написана майже 10 років потому, набула нової хвилі актуальності і популярності. За словами музиканта, це одна з небагатьох робіт, яку він наразі слухає та виконує, оскільки після 24 лютого для нього музика померла.

"Для мене музика померла від першого дня війни. Я її практично не слухаю, є декілька моїх власних, які я дійсно можу грати, виконувати та слухати. І це одна з них. І "Родина", і "Вітчизна", українськомовний текст до якої написала Катерина Галенко з Лисичанська, яка є біженкою зараз. Вони написані вже фактично під час війни, яка триває 8 років. Тому сенс, який закладений в них – був завжди. Просто раніше, коли ми їх співали на великих концертах, люди дивились у телефони, перешіптувались, і тільки люди, які були безпосередньо залучені до воєнних дій, розуміли, про що йде мова… Я радий, що написав її, але з іншого боку – мені дуже боляче. Я ніколи не хотів би, щоб ці слова були актуальними для нашої країни. Я дуже сподіваюсь, що це скінчиться", - прокоментував співак.

Якою буде нова музика від Pianoбой – співак поки не знає. Проте націлений випустити трек "Триматись своїх", який був написаний рік потому. Музикант вже встиг її декілька разів заспівати на концертах, тому фанати попросили її доробити, на їхнє прохання він відмовити не зміг.

Дмитро Шуров був одним із тих музикантів, які свого часу працювали у Москві. Pianoboy декілька років був на клавішах у бенді Земфіри, яка в перші дні повномасштабного вторгнення покинула Росію та вирушила до Франції, а згодом записала відео з піснею "Не стреляйте". На запитання ведучих, чому співачка не висловила свою політичну позицію, співак говорить: Земфіра ніколи не була відомою своїми соціальними та політичними висловлюваннями, а робила це через музику.

"Я поважаю її вчинок, поважаю, що вона зробила це відео. Вона спалила мости зі своєю країною. І все-таки в неї величезна аудиторія, яка розуміє це… З 500 моїх знайомих з Росії різних часів мені написало шість людей. І першою була Земфіра, вона написала одразу. Я не можу сказати в ефірі слова, які вона написала через цензуру, але ви зрозуміли", - розповів Шуров.

Також українського музиканта не розчарував репер Noize MC, який висловив чітку позицію і зараз за кордоном збирає гроші для українських біженців.

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