Pianoбой розповів, з якими піснями українці планують взяти участь у нацвідборі на "Євробачення-2023"

Організатори нацвідбору на "Євробачення-2023" також відповіли, коли буде оголошено лонглист учасників.

Цьогоріч організатори нацвідбору на "Євробачення-2023" отримали 384 заявки від 299 учасників.

Як розповів музичний продюсер Національного відбору Дмитро Шуров, він же Pianoбой, пісні багатьох учасників – це крик душі. Зокрема, звичайні люди записували композиції, в яких розповідали, як їхнє життя змінила війна.

"Багато музикантів на емоційному дні, багато — за кордоном, деякі волонтерять, деякі воюють. І, попри все це, на момент закінчення прийому маємо понад 300 заявлених пісень. Так, багато з них у стані демо, багато — лише крик душі людей, які навіть не планують бути артистами. Історії про життя у бомбосховищах, еміграцію, порожнеча від втрати рідних, віра у наші ЗСУ. І все ж, це яскравий приклад налаштованості наших людей на конструктив, надію. Вдячний всім за заявки", - прокоментував Pianoбой.

Pianoбой / Фото: instagram.com/pianoboy_official

До слова, організатори Національного відбору на "Євробачення-2023" обіцяють оголосити лонглист учасників до кінця жовтня.

Зазначимо, через вороже вторгнення Росії "Євробачення-2023" відбудеться не в Україні. Пісенний конкурс мине у Ліверпулі, Велика Британія. Півфінали відбудуться 9 та 11 травня, а гранд-фінал – 13 травня.

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