Pianoбой випустив потужну мотиваційну пісню: "Ми будемо триматись своїх"

Музикант Дмитро Шуров, більш відомий як Pianoбой, від початку повномасштабного вторгнення випустив першу пісню.

Як зізнався артист, текст композиції був написаний ще у квітні минулого року. Утім, слова треку нині актуальні, як ніколи.

Пісня отримала назву "Триматись своїх". Як зазначив Шуров, він, як багато інших українців, тримався духом у такі тяжкі часи саме завдяки "своїм". Нині для артиста "свої" – це ті, хто хоче побудувати сильну та вільну Україну.

"Я знаю тільки, що і я сам, й багато хто вижив завдяки тому, що тримався своїх. А в теперішній найвідповідальніший час я гостро відчуваю, що для мене свої - це ті, хто бажає побудувати сильну, вільну, багату, сучасну та передову країну, в якій буде комфортно та щасливо жити нашим дітям. Свої - це ті, хто робить для цього все, що може, там, де може. Ви всі важливі для мене, ми з вами однієї крові. Ми будемо триматись своїх!" – поділився співак.

Pianoбой зізнався, що від початку повномасштабного вторгнення Росії навіть і не думав займатися музикою. Співак хотів презентувати пісню вже після перемоги України. Утім, Шуров після того, як поспілкувався з військовими, лікарями, поліцією, волонтерами та багатьма іншими людьми, він зрозумів, що необхідно випустити мотиваційний трек.

"Я відчув, наскільки потужною є музика під час війни. Зараз кожна частинка енергетики є важливою і я точно знаю, що наші барабани, гітари, піаніно та голоси теж ефективно працюють на нашу перемогу", - поділився артист.

Також Pianoбой пообіцяв, що незабаром презентує кліп на пісню "Триматись своїх".

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