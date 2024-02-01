Pianoбой виступив проти мобілізації артистів і пояснив чому

Популярний співак Дмитро Шуров, він же Pianoбой, виступив проти мобілізації артистів на фронт.

Виконавець пояснив, чому музиканти, на його думку, мають отримувати "бронь". За словами Шурова, звільнення від служби на фронті повинні мати ті громадяни, без діяльності яких держава не може обійтися. Як говорить Pianoбой, артисти належать до цієї категорії населення.

Pianoбой / Фото: instagram.com/dmitry_shurov

"З одного боку, очевидно, що перемогти ми зможемо тільки ефективно та цільово використовуючи потенціал всіх громадян. З чисто менеджерської точки зору, "бронь" повинні отримувати ті люди, яких неможливо ніким замінити. Звісно, артисти підходять під цей критерій, бо це обличчя", - висловився Pianoбой в інтерв'ю nv.ua.

Дмитро Шуров вважає, що артист в тилу наближатиме перемогу набагато ефективніше, аніж на фронті. Як говорить співак, музиканти гастролюють, дають благодійні концерти, підтримують військових та збирають для них кошти, а також платять податки країні.

Pianoбой / Фото: instagram.com/pianoboy_official

"На мою думку, артист, який гастролює, дає благодійні концерти, акумулює кошти для допомоги тим, хто її потребує, дає людям нові сенси та емоційну підтримку, принесе набагато більше ефективної користі перемозі, займаючись своєю справою, ніж в окопі чи на кухні. В першу чергу ті артисти, які, окрім смислового навантаження, ще є бізнесом, який платить податки, жодної копійки не отримували від держави і побудували свою справу та кар'єру своїми руками та ресурсами. Логіка така: держава не витрачає на них ресурс, а навпаки, діяльність цих людей є ресурсом для перемоги всіх", - висловився співак.

Нагадаємо, а от співак Коля Сєрга іншої думки. Виконавець переконаний, що всі медійні чоловіки мають стати на військовий облік на рівні з іншими громадянами. Артист також припустив, які вони можуть обіймати посади.

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