Під час вистави МУР актор цілує взасос глядачку: гурт зізнався, чи підставна це людина

Олександр Хоменко / © YouTube-канал Марічка

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Співзасновник мистецького гурту МУР Олександр Хоменко, який раніше висловився про заробітки, пояснив, чи справді під час вистави "Ти (Романтика)" актор цілує взасос справжню глядачку.

Так, під час мюзиклу є доволі пікантна сцена. Актор, що грає Михайла Семенка, спускається до зали, обирає серед глядачок дівчину, яку потім цілує взасос. На YouTube-каналі Марічки Падалко Олександр Хоменко говорить, що серед глядачів немає підставних акторів. Тобто поцілунок повністю справжній. І відбувається він з людиною, яка прийшла на виставу.

"Всі поціловані взасос персонажем Михайлом Семенком — це завжди людина, яка прийшла на виставу. У нас навіть смішна статистика була. Ми коли відкривали продаж квитків на якесь місто, на якийсь день вистави, то першими за п'ять хвилин вилітали оці три ряди, де Михайль Семенко йде цілувати дівчину", — зазначив Хоменко.

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Актор, який грає Михайла Сименка, цілує взасос глядачку / © YouTube-канал Марічка

Утім, співзасновник МУР все ж таки пояснив, як це відбувається. Актор спочатку обирає дівчину. Він цілує її лише в тому разі, якщо вона не проти. Звичайно, були й ті, хто відмовлявся. Тоді актор обирав іншу. Проте, як зазначає Хоменко, згідно з їхньою статистикою, протягом 70 вистав відмовилися близько 15 дівчат.

"Персонаж Семенка, насправді, він дуже ввічливо це робить. У нього там система мовних знаків. Він спочатку дивиться, обирає партнера, чи можна підійти. Він її піднімає, і якщо вона готова, він її прокручує. Потім він кладе її руки на плече, і очима, він говорить їй вірш якийсь, але очима питає, чи можна", — зазначив Хоменко.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ФЕНОМЕН МУР: лагідна окупація, ПОЦІЛУНКИ з глядачками і Тичина-КОЛАБОРАНТ | Хоменко й Шмундир

Нагадаємо, нещодавно виставу "Ти (Романтика)" показали в кіно. Редакція сайту ТСН.ua дізналася найцікавіші факти про створення мюзиклу.