Під час знімань серіалу Netflix сталася ДТП: двоє акторів загинуло, шестеро – госпіталізовано

Під час знімань серіалу Netflix сталася ДТП: двоє акторів загинуло, шестеро – госпіталізовано

Під час знімань серіалу від Netflix "Обраний" сталася моторошна автокатастрофа.

Фургон, в якому їхали актори, з'їхав з дороги, а після цього перевернувся. Це сталося поблизу міста Мулеге, штат Південна Нижня Каліфорнія. Саме тоді знімальна група їхала до аеропорту.

У результаті ДТП, яка сталася у четвер, загинуло двоє акторів: Раймундо Гардуньо Крус та Хуан Франсіско Гонсалес Агілар (Пако Муфоте), пише Associated Press.

Також з травами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до лікарні ще шестеро пасажирів фургона: двоє акторів та четверо членів знімальної команди. Медики оцінюють їхній стан як стабільний.

Фото: CulturaBC/ Twitter

Компанія Netflix наразі призупинила знімання серіалу, а тим часом поліція веде розслідування події.

Зазначимо, знімання серіалу "Обраний" стартували стартували 2019 року. Сюжет розгортається навколо 12-річного хлопчика, який розуміє, що є Ісусом Христом, який повернувся на землю і володіє біблійними силами для порятунку людства.

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