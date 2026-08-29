Під обстрілами думав про виїзд з України: Олексій Суханов зробив відверте зізнання

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

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Телеведучий Олексій Суханов зізнався, чи думав про виїзд з України через обстріли та постійну небезпеку.

Життя під звуки повітряних тривог, блекаути та складні зими часом змушували телеведучого замислюватися про те, щоб залишити країну. Олексій Суханов не приховує: особливо важкими ставали моменти, коли російські ракети пролітали зовсім поруч. Саме тоді в нього виникали думки про безпечніше життя в іншому місці. Втім, ці переживання, за словами журналіста, ніколи не перетворювалися на реальний намір виїхати. Причина цього виявилася для нього значно сильнішою за страх і втому.

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«Знаєте, коли. У мене були такі думки, коли під бомбами. Вже ось останнім часом. Коли, знаєте, поблизу так пролітало. Та й взимку, коли місто не прибиралося. Опалення немає, світло теж вимикають, сніг. Було дійсно… Але ні. Звісно, це були такі шалені думки. Вони не довготривалі. Коли ти йдеш містом і тобі кажуть якісь приємні слова, що „ваша робота допомагає“. Я не знаю, як після цього поїхати», — поділився телеведучий в інтерв’ю РБК-Україна.

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Олексій Суханов / © скриншот з відео

Суханов пояснив, що саме спілкування з людьми та їхня підтримка щоразу повертають його до думки залишатися в Україні. Водночас журналіст наголосив, що не вважає себе вправі засуджувати співгромадян, які через війну вирішили шукати безпеки за кордоном. На його переконання, кожна людина має право насамперед берегти власне життя.

«У мене жодних засуджень немає до тих, хто поїхав. Людина має жити. Якщо хочете, в моїй філософії, вони роблять все, щоб зберегти український код. У такий спосіб. І вони мають на це право. Людина має жити», — резюмував Олексій.

Олексій Суханов / © скриншот з відео

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