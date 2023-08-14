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Під пісні Меладзе і в компанії росіян: сестра Маші Єфросиніної порозважалася на вечірці в Монако

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Під пісні Меладзе і в компанії росіян: сестра Маші Єфросиніної порозважалася на вечірці в Монако

Маша Єфросиніна, Ліза Ющенко

Ліза Ющенко, яка мовчить про війну, засвітилася за кордоном.

Молодша сестра ведучої Маші ЄфросиніноїЛіза Ющенко – порозважалася з росіянами на вечірці в Монако.

Єлизавета обрала мовчазну позицію у війні. Про російське вторгнення до України вона не згадувала. Хіба що за винятком декількох дописів в Instagram із проханням зупинити війну.

Поки в рідній країні щодня гинуть невинні люди, а російські військові обстрілюють мирні міста йа селища, Єлизавета засвітилася на вечірці в Монако, де було чимало росіян. Та й Ющенко була там не сама, а з подругами. Вони сиділи за столиком неподалік сцени. За квиток на вечірку Ліза заплатила від 950 до 1200 євро.

Ліза Ющенко / ©
Ліза Ющенко

Розважав присутніх гостей співак Валерій Меладзе. Виконавець лише на початку повномасштабного російського вторгнення заявив, що війна має припинитися, а політики – сісти за стіл переговорів. Щоправда, хто саме є агресором, Меладзе промовчав. Після цього артист жодного разу не висловився про війну, залишився в Росії, продовжив заробляти криваві рублі та розважати росіян на корпоративах і концертах. На виступі в Монако Меладзе теж дотримався принципу, що він "поза політикою". Жодної згадки про Україну та про війну.

Валерій Меладзе / ©
Валерій Меладзе

На вечірці в Монако було чимало відомих росіян. Серед присутніх засвітилася гімнастка з РФ Кароліна Севастьянова. Супутник гімнастки напідпитку гучно освідчувався їй на сцені. Хоча обручку так і не вручив, однак про чималу вартість і розмір прикраси говорив чи не пів вечора.

Вечірка в Монако, де розважалися росіяни / ©
Вечірка в Монако, де розважалися росіяни

Також на вечірці було багато учасниць конкурсів краси, як-от, наприклад, "Міс Росія-2016" Анастасія Полхова. В Монако була і дружина колишнього чиновника з Санкт-Петербурга – Терентія Мещерякова – Ксенія Костіна.

Анастасія Полхова / ©
Анастасія Полхова

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "З росіянами в Монако розважаються українці! Серед них ексневістка Ющенка".

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Дата публікації
Перегляди
1931
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