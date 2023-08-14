Під пісні Меладзе і в компанії росіян: сестра Маші Єфросиніної порозважалася на вечірці в Монако

Молодша сестра ведучої Маші Єфросиніної – Ліза Ющенко – порозважалася з росіянами на вечірці в Монако.

Єлизавета обрала мовчазну позицію у війні. Про російське вторгнення до України вона не згадувала. Хіба що за винятком декількох дописів в Instagram із проханням зупинити війну.

Поки в рідній країні щодня гинуть невинні люди, а російські військові обстрілюють мирні міста йа селища, Єлизавета засвітилася на вечірці в Монако, де було чимало росіян. Та й Ющенко була там не сама, а з подругами. Вони сиділи за столиком неподалік сцени. За квиток на вечірку Ліза заплатила від 950 до 1200 євро.

Ліза Ющенко

Розважав присутніх гостей співак Валерій Меладзе. Виконавець лише на початку повномасштабного російського вторгнення заявив, що війна має припинитися, а політики – сісти за стіл переговорів. Щоправда, хто саме є агресором, Меладзе промовчав. Після цього артист жодного разу не висловився про війну, залишився в Росії, продовжив заробляти криваві рублі та розважати росіян на корпоративах і концертах. На виступі в Монако Меладзе теж дотримався принципу, що він "поза політикою". Жодної згадки про Україну та про війну.

Валерій Меладзе

На вечірці в Монако було чимало відомих росіян. Серед присутніх засвітилася гімнастка з РФ Кароліна Севастьянова. Супутник гімнастки напідпитку гучно освідчувався їй на сцені. Хоча обручку так і не вручив, однак про чималу вартість і розмір прикраси говорив чи не пів вечора.

Вечірка в Монако, де розважалися росіяни

Також на вечірці було багато учасниць конкурсів краси, як-от, наприклад, "Міс Росія-2016" Анастасія Полхова. В Монако була і дружина колишнього чиновника з Санкт-Петербурга – Терентія Мещерякова – Ксенія Костіна.

Анастасія Полхова

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "З росіянами в Монако розважаються українці! Серед них ексневістка Ющенка" .

Читайте також: