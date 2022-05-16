Під прицілом цензури: у Kalush Orchestra розповіли, що саме їм не дозволили показати в номері під час "Євробачення"

Під прицілом цензури: у Kalush Orchestra розповіли, що саме їм не дозволили показати в номері під час "Євробачення"

Учасники гурту Kalush Orchestra, який переміг на конкурсі "Євробачення-2022", розуміли, що заклик врятувати захисників "Азовсталі" зі сцени може загрожувати дискваліфікацією.

Проте музиканти на свій ризик вирішили використати Євробачення як майданчик, щоб нагадати всьому світові про війну в Україні.

Про це розповів директор Kalush Orchestra Микола Кучерявий в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Звісно, коли ми думали над промовою і над своїм меседжем, які мали говорити в Турині, ми думали сказати щось більш лайтове. Але ситуація в Україні вкрай непроста. Не використати Євробачення як майданчик, щоб нагадати всьому світові про війну в Україні ми не мали права", — каже Кучерявий.

За його словами, номер українського гурту організатори конкурсу декілька разів змінювали. Причиною називали політичні меседжі.

"У нас забрали протитанкові їжаки, аплікацію, як летіло ніби тіло душі. Сказали, що це політика", — зазначив директор Kalush Orchestra.

Також після заяви гурту зі сцени про Маруполь та "Азовсталь" Європейська мовна спілка (EBU) зателефонувала до голови укранської делегації.

"EBU поцікавилася, що саме ми сказали зі сцени і який саме меседж ми бачимо. Ми сказали, що не закликаємо до насильства, а закликаємо до допомоги. І тому Європа пішла нам назустріч і не дискваліфікувала", — підсумував Микола Кучерявий.

Раніше організатори "Євробачення-2022" прокоментували, чи порушив Kalush Orchestra правила, говорячи про "Азовсталь".

Нагадаємо, після заклику Kalush Orchestra на "Євробаченні" юзери почали активно гуглити про Azovstal. Про це свідчать дані Google Trends.

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