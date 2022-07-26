Підготували пісню у лобі готелю: Шуров розповів про виконання повстанського гімну з Еллі Голдінг

Там вона несподівано для усіх заспівала "Ой, у лузі червона калина" разом з українським музикантом Дмитром Шуровим, відомим усім як Pianoboy.

Ексклюзивно у студії "Сніданку з 1+1" Шуров розповів про цей несподіваний дует. За словами музиканта, виступ став експромтом для обох виконавців, оскільки був підготовлений за декілька годин.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Еллі приїхала на саміт, щоб сказати спіч. І з'явилась ідея, щоб вона щось заспівала. Пісня "Червона калина" - це всесвітній музичний символ нашої боротьби. Я пояснив їй, що це за пісня. І буквально за дві години до виступу ми її підготували. Це було непросто, адже вона британська співачка і ніколи українською не співала. Мені здається, що вийшло добре. Хоча на репетиції це було ще краще, вона трохи перехвилювалась. У Еллі дуже красивий, ніжний голос, ми робили спеціально під неї цю версію у лобі готелю за роялем", - поділився подробицями Pianoboy.

Співак розповів, що така подія, як Саміт перших леді та джентльменів – дуже вагома для України. На ній перша леді України Олена Зеленська збирає світових знаменитостей для підтримки України. Через платформу UNITED24 вони збирають гроші на підтримку нашої держави у різних сферах.

Крім того, Шуров зазначив, що світові співаки активно підтримують Україну на своїх концертах, виносять прапор, проте ніхто не співає українських пісень. І уявив: "Ми в останню поїздку до військових жартували… Якби Мадонна у себе на концерті заспівала "Два перстені", Imagine Dragons – чому б не заспівати "Кохана" або "Мальви"? Я думаю, що до цього все йде. Еллі Голдінг за дві години до виступу може вивчити "Червону калину" і заспівати її, не боячись. Ми зараз живемо у світі, знаючи, яка ціна публічної помилки, коли ти невдало заспівав чи ще щось. А вони розуміють, що в Україні відбуваються жахливі речі, гинуть люди, діти. І просто хочуть нас підтримувати", – зазначив він.

У липні Pianoboy випустив нову композицію "Триматись своїх", кліп до якої знімали у зачиненому аеропорті "Бориспіль". За словами співака, йому було незвично бачити це сакральне місце, звідки багато людей відправлялись раніше у різні міста та країни, порожнім.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Пісня була написана ще рік тому. Вона була про об'єднання українців, як ми вміємо за будь-яких обставин гуртуватись. Зараз, спілкуючись постійно з військовими, з людьми, у яких родичі десь за кордоном – я розумію, що стільки українців зараз роз'єднані. І дуже хочеться, щоб вони повернулись додому. І аеропорт як символ цього. Я музикою відправляю ось такі щирі запити до Всесвіту", - поділився Дмитро Шуров.

За словами співака, завдяки цим зніманням вперше за час повномасштабного вторгнення у залі прибуття аеропорту з'явились люди. Це викликало неабиякі емоції у робітників аеропорту, у яких в очах стояли сльози.

Наразі за діяльністю аеропорту слідкують військові. Окрім того, під час знімань кліпу Pianoboy була одна з найдовших тривог останнім часом, яка тривала понад три години. Тому знімальний процес довелось зупинити, а усій команді переміститись до бомбосховища. Співак додає: "Ми згадали, що піаніно стоїть на злітній смузі. Що з ним буде? Ми не знаємо, побігли навіть з військовими його забирати".

Фото: пресслужба каналу "1+1"

У майбутньому Дмитро Шуров планує давати невеличкі концерти, більш камерні. Говорить, що обстріл Вінниці – рідного міста співака, його дуже сильно підкосив, тому він поки не планує великих серйозних виступів.

Щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ і 2+2, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку відео, де артисти з різних країн виконують українські пісні. Зокрема, легендарний гімн січових стрільців "Ой, у лузі червона калина" переспівував і кенійський гурт That's What She Said.

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