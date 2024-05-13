Підкорив серце Наді Дорофєєвої і виступить з KOLA: хто став переможцем шоу "Україна неймовірних людей"

У суботу, 11 травня, відбувся грандіозний фінал шоу "Україна неймовірних людей" на телеканалі ТЕТ.

Так, переможцем став 12-річний барабанщик Кирило Корзун. Його було обрано серед восьми найталановитіших учасників шляхом голосування глядачів у залі. Музикант у якості винагороди отримав 250 тис. грн на здійснення своєї мрії.

За барабани Кирило сів, коли йому було всього 4 роки. Своєю віртуозною грою він підірвав український тікток. Його відео набирають мільйони переглядів. Саме так рік тому хлопця помітила співачка KOLA й запропонувала виступити разом. Зараз він мріє вийти на сцену з легендарним американським метал-гуртом Slipknot. У свої 12 років юнак переконаний, що все можливо, якщо ти цього дійсно хочеш.

Фінал шоу "Україна неймовірний людей"

У фіналі шоу "Україна неймовірних людей" Кирило Корзун виконав саундтрек проєкту "Маяк". Глибокий та енергійний сингл рок-гурту The Hardkiss, солісткою якого є ведуча телеканалу ТЕТ Юлія Саніна. Він зарядив так, що надихнув артистку на дует просто під час ефіру.

За феєричним виступом Кирила також спостерігала KOLA. Співачка наголосила на неймовірній харизмі та сміливості хлопця й запросила виступити разом на своєму першому сольному концерті.

"Кирило дуже сміливий, це помітно й під час виступу. Треба мати сміливість заспівати з Юлією Саніною. Взагалі не на свій вік, дуже потужно, дуже професійно. Я тебе обожнюю, обожнюю твою родину. У нас було вже чотири виступи. Нещодавно я анонсувала концерт у Палаці Спорту. Я дуже тебе чекаю і сподіваюся, що ми зіграємо щось круте", – зазначила KOLA.

Фінал шоу "Україна неймовірний людей"

Натомість артист MONATIK підкреслив, що Кирило грає не лише професійно, а глибоко та з душею. Співачка DOROFEEVA закохалася у хлопця ще під час його першого виступу у півфіналі шоу "Україна неймовірних людей", де була запрошеною суддею і разом з глядачами в залі віддала барабанщику найвищі бали. Вона анонсувала, що хоче долучити Кирила до свого майбутнього проєкту.

"Українські артисти вже мають у чергу ставати. Ти дійсно вартий всесвітнього рівня", – наголосила Надя Дорофєєва.

Фінал шоу "Україна неймовірний людей"

Нагадаємо, "Україна неймовірних людей" – це масштабне шоу власної розробки телеканалу ТЕТ та креативної команди Big Brave Events. Це проєкт про незламних, сильних, сміливих і водночас надзвичайно талановитих людей, які надихають попри труднощі та змінюють світ на краще.

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