Підопічна Jerry Heil Кажанна "порвала" YouTube емоційним треком: "Ні на кого не схожа"

Артистка лейблу Jerry Heil "NOVA MUSIC" КАЖАННА випустила новий вірусний трек "Пазл".

Мотивом пісні є внутрішній конфлікт всередині кожного з нас в певний період життя. Коли раціональність та усвідомленість боряться з меланхолією та ностальгією, коли любов до себе сперечається з любов'ю до інших.

"Всі ми хочемо бути щасливими, але не знаємо, що саме принесе нам тотальне щастя. Людина живе у проміжку між минулим та майбутнім. Одне й інше загадкове та недосяжне, тому ми весь час або згадуємо, або мріємо, і цей внутрішній діалог не закінчується ніколи. Тож усе що залишається - витримувати баланс. Бо немає правильного рішення у цьому конфлікті, є лише рішення ситуативне", – розповіла артистка.

Співачка Кажанна

У новій роботі КАЖАННА розповідає про свої внутрішні відчуття, які відгукуються її слухачам. Бо конфлікт всередині себе – це те, що близьке кожному. Головне в цій ситуації дослуховуватись до внутрішнього голосу. Назва пісні прийшла сама собою і дуже точно передає настрій пісні.

"Назва "ПАЗЛ" є символічною, оскільки все життя людина складає себе. Досліджує та створює як особистість. Від ситуації до ситуації, від моментів радості, до моментів втрати ми збираємо повний портрет себе. І іноді одна деталь може стати ключовою", – поділилася артистка.

Зазначимо, що пісня КАЖАННИ дуже сподобалася юзерам, про що вони повідомили у коментарях під кліпом до треку:

Це неймовірно, по-новому та дуже гарно! Чомусь торкнулось душі і пробило на сльози

Слухаю від ранку на повторі і чомусь течуть сльози, як же життєво

Я не розумію як дві хвилини можуть рознести зсередини так сильно

Обожнюю вас, ні на кого не схожа

Це найкраще, що я чув останнім часом

До речі, трек "Пазл" вже потрапив на обкладинку Spotify у розділі "Реп хіти" і продовжує набирати популярності.

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