Підопічна продюсера Нікітіна здивувала припущенням про його стосунки з Горбачовою після розлучення

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін, Олександра Заріцька

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася роздумами про особисте життя співачки Ольги Горбачової та її колишнього чоловіка і продюсера Юрія Нікітіна, які нещодавно офіційно підтвердили розлучення після дев’яти років шлюбу.

У шоу "Тур зірками" Заріцька розповіла, що після розриву з Горбачовою Нікітін ще активніше включився у роботу гурту KAZKA. За словами співачки, він буквально занурився у процес і став рушійною силою для завершення нового альбому. Артистка також додає, що навіть у такий непростий період для Нікітіна вона бачить, як він з теплотою згадує про колишню.

"Юра занадто активно включився. Я бачу, що він почав багато працювати над нашим гуртом. А у них (з Ольгою – прим. ред.) добрі стосунки. Як я зрозуміла, і з його сторіз видно, він постійно каже: моя Оля, моя Оля, моя Оля", – поділилася Заріцька.

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін / © instagram.com/gorbachovaolga

Водночас виконавиця говорить, що ситуація нагадує серіал "Санта-Барбара", адже в минулому пара вже переживала схожі кризи та навіть поверталася одне до одного. Тож з огляду на це зробила загадкове припущення: "Знаєте, Бог любить трійцю! Можливо, скоро дізнаємось, що все добре".

Розлучення Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна — що відомо

У липні цього року Горбачова офіційно повідомила, що розриває шлюб із Юрієм Нікітіним після дев’яти років спільного життя. Втім, за її словами, фактичний розрив відбувся ще за вісім місяців до оголошення. Співачка зізналася, що саме вона стала ініціаторкою розставання, оскільки більше не відчувала ресурсу продовжувати стосунки. При цьому виконавиця наголосила, що причиною не стали зради, які мали місце в їхньому минулому.

Подружжя виховує двох доньок і прагне зробити процес розлучення максимально м’яким, аби не травмувати дітей. До слова, 2009 року Горбачова вже розлучалася з Нікітіним через його зраду, але 2016-го вони вдруге стали подружжям. Незважаючи на остаточну крапку, співачка називає продюсера чудовим партнером і турботливим батьком.

